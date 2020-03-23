IMF预测今年全球经济将负增长

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国际货币基金组织（IMF）预测，受新冠肺炎疫情大流行和全球各国封锁政策的影响，今年全球经济将经历上世纪30年代大萧条以来的最糟糕衰退。国际货币基金组织将全球经济增速预期值下调至-3.0%，韩国经济增速预期值则从原本的2.2%下调至-1.2%。

国际货币基金组织在14日发布的《世界经济展望报告》中将今年全球经济增速预期值从今年1月发布的3.3%下调至-3.0%，下调幅度高达6.3个百分点。这一数据甚至低于全球金融危机后2009年-0.1%的经济增速，若成为现实，将是近90年来最差的表现。自国际货币基金组织从1980年起公开全球经济增速数据以来，负增长仅出现在2009年。该组织还在报告中将目前的情况与大萧条进行对比，称为“大封锁”。国际货币基金组织还预测，在疫情从今年第二季度起逐渐平息、封锁等防控措施逐步解除的前提下，明年全球经济增速可达到5.8%。虽然这一数字高于此前2.4%的预期，但是很大程度上是今年负增长带来的反弹，无法看作是实际增长更高。国际货币基金组织还预测，截至明年，新冠肺炎大流行给世界带来的经济损失将高达9万亿美元，这高于经济规模排名全球第三和第四位的日本及德国一年的GDP总和。

国际货币基金组织预测韩国今明两年的经济增速分别为-1.2%和3.4%。该组织指出，韩国为遏制新冠肺炎实施的全方位努力和迅速的经济应对政策缓解了疫情对经济造成的负面影响，不过由于对外开放度较高，主要贸易对象国增速预期快速下滑所反映出的对外需求低迷将制约韩国的经济增速。但韩国的经济增速预期值下调幅度是经合组织36个成员国中的最低水平，增速预期值虽为负值，但仍属于最高水平。从主要国家的经济增速预期值来看，美国为-5.9%、中国为1.2%、欧盟为-7.5%、日本为-5.2%，较此前预期值分别下滑了4.6至8.9个百分点。

国际货币基金组织此次发布的这一预测结果前提是今后新冠肺炎疫情将逐渐平息。该组织指出，若疫情防控工作延长，今年的经济增速有可能进一步下跌3个百分点。另外，若最坏的情况下疫情在明年再度暴发，明年的经济增速也将进一步下跌8个百分点。

国际货币基金组织指出，当务之急是遏制疫情扩散和扩大公共卫生支出，还应通过大规模、有甄别性的财政、货币和金融措施扶持受损家庭和企业，缓解疫情对经济的冲击，为疫情结束后经济的迅速恢复作出努力。作为案例，国际货币基金组织介绍了韩国维持小微工商户雇佣、支援家庭看护和企业流动性、扩大对受损中小企业的信用担保等政策。