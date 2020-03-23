东盟与韩中日领导人视频会议发布联合声明

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东盟与韩中日14日举行领导人特别视频会议，会议发布了以设立公共卫生突发事件东盟应对基金等内容为主的联合声明。韩国总统文在寅表示，韩国将进一步确保人道主义支援预算，在条件允许的前提下，尽最大努力回应包括东盟在内的各国提出的协助请求。





声明指出，在面对公共卫生突发事件时，东盟以外地区的国家可提供支援，但各方将共同致力于从东盟与韩中日合作基金中拨款设立应对公共卫生突发事件的特别基金。声明还指出，各方将努力筹措资金，以控制传染病、保护区域内民众。各方领导人还决定在允许的范围内确保商务人士等必要人员跨境往来，维持区域内必要的连通性，将疫情对经济的冲击降至最低。此外，各方还重申将为做好疫情后的重建和经济发展、增进金融灵活性、恢复旅游产业、维持市场稳定性、预防经济衰退和潜在风险等加强合作。各国领导人还决定加强信息交流。各方一致决定强化区域内传染病监测预警系统，透明分享有关经验和模范案例、传染病情况以及各国采取的抗疫措施。声明还考虑建立10+3必需医疗物资储备设施，以在紧急状态时可迅速开展应对工作。





原定于本月8日至9日在越南岘港召开的第36届东盟峰会受新冠肺炎疫情影响被推迟。此次视频会议是在东盟与韩中日亟需就新冠肺炎疫情展开合作的共识下召开的。受新冠肺炎全球大规模流行的影响，预计经济将不可避免地遭受前所未有的巨大冲击，各国领导人在会议中就共同应对与合作方案展开了探讨。此外，对新冠肺炎的应对、摸索今后类似情况发生时必要的合作框架等也是会议的重要议题和成果。各国领导人在会议中提出了设立新冠肺炎应对基金、确保商务人士在区域内的跨境往来、疫情结束后的经济重建方案、透明迅速分享传染病信息、储备必需医疗物资等建议。各国领导人还就扩大科学领域合作，以迅速研发、生产抗病毒药物和疫苗形成共识。各国领导人表示，将保持警戒、维持团结，准备好在必要情况下采取一切措施。





韩国是本次疫情中除中国外最早发生大规模感染的国家。不过由于对疫情较为迅速的控制成为了防疫模范国家，在克服疫情的国际合作中正扮演主导性角色。文在寅在各国就设立新冠肺炎东盟应对基金、储备必需医疗物资等达成协议的过程中发挥了较大的主导作用。文在寅表示，韩中日三国将与东盟国家积极分享在此次危机应对过程中吸取的经验和教训。