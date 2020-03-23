韩第21届国会议员选举执政党大胜

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在第21届国会议员选举中，执政党共同民主党及其比例代表政党共同市民党共赢得远超过半议席的180个席位，获得压倒性胜利。而最大在野党未来统合党及其比例代表政党未来韩国党则遭遇惨败。预计今后文在寅政府的政策构想将得到继续推行，目前已有说法要求推出第三轮追加预算，以应对新冠肺炎疫情造成的经济衰退。





在253个选区议席中，共同民主党赢得163个，尤其是在首都圈和湖南地区几乎包揽所有席位。未来统合党赢得84个议席，正义党仅赢得1席，无党派当选人共有5人。比例代表席位为未来韩国党19席、共同市民党17席、正义党5席、国民之党和开放民主党各3席。共同民主党和共同市民党的席位合计达到180席，未来统合党和未来韩国党仅为103席，正义党为6席，国民之党和开放民主党因无选区当选人，各获得3席，民生党无席位。5名无党派当选人中，4名为落选未来统合党党内公荐的人士，1名为落选共同 民主党党内公荐的人士。在朝野下届总统选举有力候选人人选展开对决的首尔钟路选区，共同民主党李洛渊以6比4的比例轻松击败未来统合党候选人黄教安。





出现这一结果的主要原因可概括为政府应对新冠肺炎疫情有力。政府在疫情快速蔓延的初期曾受到防疫失败的指责，不过此后疫情在欧洲和美国等地以极快的速度扩散，韩国反而成为防疫模仿案例。仅就对选举的影响而言，新冠肺炎疫情从不利因素转为了利好因素。此后，政府制定大规模追加预算并决定向国民支付灾难支援金，先后出台了各种经济对策。而在野党则先是批判称这些政策为民粹主义政策，此后又提出向所有国民支付，表现得自相矛盾。另外，在野党并未实现完全的整合，不仅党内公荐过程中出现的不和谐音暴露了内部的分裂，也未能提出明确的愿景来赢得信任。最终，国民在可称之为国难的事态中向执政党投票，选择了“克服”与“稳定”。





这一结果对文在寅执政后半期的国政治理来说可谓有如添翼。包括正义党和进步倾向的开放民主党及无党派人士在内，进步阵营在300席中占据了190席，而未来统合党等保守阵营仅为110席。有分析指出，执政党获得了前所未有的国会主导权，可顺利处理除修宪外的所有法案。执政党内部已有意见表明今后的政策将延续一直以来的基调，预计脱核电、收入主导增长、最低时薪上调、对日强硬政策等将持续。