成员入伍 WINNER新专辑《Remember》为团体活动画逗点

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WINNER本月9日发行了全新专辑《Remember》，成员金秦禹、李昇勋在专辑发行后入伍服兵役，因此专辑对于WINNER及粉丝来说别具意义，这是WINNER完整体暂时停止活动、告别歌迷前的最后一张专辑。

新专辑也是WINNER过去6年音乐之旅的缩影，同时也希望打造WINNER再次回归之前的“留白美”。

专辑同名主打歌《Remember》是一首抒情歌曲，简单的吉他伴奏以及稍显悲伤地旋律，配上装满WINNER成员告白的歌词，听后让人感想万千。WINNER也将“请记住我们”这一信息隐藏在了音符之中。

新专辑除了新歌之外，还特别收录了WINNER现成员演唱的4人版本的《空虚》、《Color Ring》等早期作品，让歌迷仿佛坐上了时光机，回顾了WINNER刚出道时的样子，以及一路走来的点点滴滴。

WINNER成员金秦禹于本月2日入伍服兵役，而在新专辑发行后的16日，另一位成员李昇勋也进入忠清南道论山陆军训练营，开始接受为其4周的新兵基础军训。由此，WINNER完整体的活动也将暂停。