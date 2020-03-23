Apink华丽回归 新歌《Dumhdurum》横扫音源榜冠军

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Apink本月13日发行全新EP《LOOK》回归，主打歌《Dumhdurum》一举拿下多个音源榜冠军。

《LOOK》是Apink发行的第9张EP，除了主打歌《Dumhdurum》之外，还收录了《Yummy》、《Be Myself》、《Love is Blind》等共7首歌曲。主打歌《Dumhdurum》的MV也同新专辑音源一同公开。

新专辑主打歌《Dumhdurum》是一首“中毒性”极强的歌曲，让人过耳不忘。歌词讲述的是面对已经离开的爱人，内心已经毫无感觉的内容。

Apink成员通过《Dumhdurum》一曲，再次向歌迷展现了与出道前期的清纯风格完全不同的高冷性感魅力。歌曲MV中，成员都有着不同的身份，但几乎都是十分冷漠、平淡的态度，于MV换面十分绚烂的色彩形成极大反差，展现出Apink成员越发成熟的魅力及对音乐的驾驭能力。

新专辑发行后，《Dumhdurum》便登顶Melon、Genie、Bugs等国内5个音源榜单，这也是Apink继4年多之前的《Remember》之后，再次实现一经发行便夺冠的好成绩，这也为在Apink即将迎来出道10周年时发行的专辑更具意义。