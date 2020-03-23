防弹少年团出道专辑惊现Billboard专辑榜 全球粉丝的愚人节“礼物”

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防弹少年团第7张正规专辑《MAP OF THE SOUL：7》已连续7周进入“Billboard 200”榜单，并持续保持在上游位置。与此同时，让人意外的是，防弹少年团出道专辑在7年后也惊喜上榜。

Billboard方面当地时间14日公开了全新一期的榜单数据，防弹少年团2月发行的专辑《MAP OF THE SOUL：7》排在第37位。该专辑在发行之初曾登顶“Billboard 200”榜单。

另外，Billboard还报道称，防弹少年团发行于2013年的出道专辑《2 COOL 4 SKOOL》在发行7年之后，进入了Billboard“世界专辑销量榜”中，而这竟是防弹少年团全球歌迷在今年愚人节为偶像准备的“愚人节礼物”，再次印证了防弹少年团强大的粉丝力量。Billboard评论称：“虽然是歌迷制造的玩笑，但同时也让人回顾了防弹少年团的音乐历程。”

据悉，出道专辑主打歌《No More Dream》在Billboard“世界数字歌曲销量榜”中排名第2位，也成为美国一周内销量最高的韩流歌曲。专辑另外两首收录歌曲《Intro：2 COOL 4 SKOOL》及《I Like It》也进入了榜单，分别排在第18位和第10位。