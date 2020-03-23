SuperM参与WHO大型慈善演唱会 全球一线巨星云集





由著名歌手Lady Gaga发起，携手世界卫生组织（WHO）、国际慈善团体“Global Citizen”共同组织的线上慈善演唱会“One World: Together At Home”于美国当地时间4月18日举行，旨在感谢和支持战斗在抗击疫情前线的全球医护人员以及为应对疫情筹集善款。

演唱会举办前，表演嘉宾名单便成为全球网民关注的焦点，其中也出现了K-Pop歌手SuperM的名字。除了SuperM外，Celine Dion、Taylor Swift、Billie Eilish、Charlie Puth、Jessie J、John Legend等国际著名歌手均将现身演唱会。中国歌手张学友、陈奕迅也参与了演唱会。除音乐人外，David Beckham等国际知名人士也在加入了其中。

SuperM在演唱会中为全球观众带来了包含“一同，善良，希望”深意的演出，希望为因疫情而陷入灰暗的世界带来活力。

“One World: Together At Home”通过几乎所有的社交网络平台进行了转播，引起全球网民的关注。

另外，SuperM经纪公司SM娱乐制作人李秀满，还将担任由“Global Citizen”主办的另一慈善演出“2020 Global Goal Live: The Possible Dream”亚洲区的总导演，演出将于9月举行。