白色衣服染色该如何处理

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在日常生活中,衣服不小心被染色是常有的事情,如果是深色的衣服还好,但最心疼的是一身"清新白"的衣服被染上了一些污渍或其它原因导致变色,实在难看死了。该怎么办呢？

首先，厨房篇。下厨做饭是一项日常家务,如果白色的衣服不小心被油渍溅到,该如何处理呢?答案是，可以先把洗洁精滴在干衣服上,把油渍搓掉,然后再把衣服泡在温水里清洗,就会比较容易洗得干净。

第二，户外篇。天气好时,外出游玩很放松心情，可是在与大自然亲密接触的时候,不小心将泥土弄身上了,心情就会大打折扣。这时,别急着打湿衣服,先用刷子轻轻刷去上面的浮土,然后用生姜在被染处进行擦拭,最后用清水清洗就可以了。需要特别提醒大家的是,一定要遵循上面的做法，在发现白色衣服被泥土弄脏时不要直接用水清洗,这样不一定能将泥土完全洗掉,反而容易留下小痕迹。

第三，衣柜篇。有时拿出衣柜里放了很久的白色衣服,我们会发现衣服发黄了。这时可以在清水中加入白醋或柠檬汁,然后将白色衣物浸泡到水中,加以揉搓清洗,洗完将衣服反着晒,避免再次被阳光晒黄，而且要提醒大家的是不能久晒哦。

另外，如果是纯白的衣服，您也可以用漂白剂或有漂白功能的消毒液，但要注意的是蚕丝制的衣物是不可以用消毒液的，因为很容易被溶解。此外，热肥皂水也是管用的，在热肥皂水中浸泡10分钟，可以更容易地搓洗干净。当然，为了保持白色衣物的原色和鲜亮，最好不要和其它颜色衣物混洗。





（文中窍门来自宋*兴听友）