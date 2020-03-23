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韩国自从上世纪60年代后期开始，在全国陆续推动高速公路建设，如今，韩国的高速公路网可与发达国家相媲美，四通八达，非常便捷。





韩国高速公路的历史始于上世纪60年代末，根据政府制定的第一次经济开发五年计划，随着工业的发展，交通运输的需求也跟着大幅增加。为了缩短输送时间, 政府把眼光投向高速公路建设。1967年-1976年，在第二与第三次经济开发五年计划的10年期间，政府集中建设高速公路的主要线路，10年后的上世纪80年代中期开始又致力于建设新的线路与扩充事业。





韩国的第一条高速公路是1968年正式开通的连接首尔与仁川的京仁高速公路。以京仁高速公路为开端，韩国陆续建设了连接首尔与釜山、全罗道、中部地区、南海岸以及岭东地区的高速公路。另外，为了缓解经过首尔等大城市的交通压力，还建设了环城高速公路。韩国的高速公路大部分由公营的韩国道路公社经营与管理。





韩国的高速公路一般是单向4条车道以上,每条车道宽度为3.6米，双向分隔行驶，设计时速为80-120公里/时，每隔30-50公里设有休息站、加油站、维修厂等便利设施。





截至2017年，韩国有京仁、京釜、南海、光州、西海岸、中部、岭东、中部内陆、中央、东海等共41条高速公路，总距离为4452公里。其中最长的是编号1号的京釜高速公路，往返于首尔与釜山，单程距离达415.42公里。以2015年为基准，全国的高速公路上共有9018个桥梁、925个地下隧道，日均通行量为汽车3.3万辆、长途车等巴士1600辆、货车1.3万辆等。在高速公路中，日均通行量最多的也是京釜高速公路。