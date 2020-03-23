水质检测“专家”——韩国“THE.WAVE.TALK”公司

ⓒ THE.WAVE.TALK

韩国企业通过创新想法改变全球经济。 今天，我们将带领大家走进韩国一家名为“THE.WAVE.TALK”的公司，这家公司拥有创新的传感器技术，可以快速、准确地检测细菌。让我们与公司联合创始人兼首席执行官金永德（音译：김영덕）先生一道聊一聊他们公司。





19世纪末至20世纪初，研究人员使用显微镜观察细菌，研究其轨迹和特征。尽管如此，全世界每年仍有6亿人感染细菌，但现如今的细菌检测方法与上个世纪并没有太大的不同。韩国“THE.WAVE.TALK”公司成立于2017年，对这一现实提出了挑战。该公司利用韩国科学技术院的技术开发了一种新型细菌检测方法。任何人都可以较低的价格轻松识别液体中的细菌。





在成立公司之前，金永德先生在韩国领先的电池制造商LG Chem的锂离子二次电池研发方面发挥了重要作用。此后，他担任创新创业企业的顾问。在这个过程中，他遇见了韩国科学技术院的物理学教授朴容根，他对细菌学分析非常着迷。在研究癌细胞时，朴教授发现鸡胸肉中细菌的运动改变了时间反转镜上反射光的路径。金永德先生将光原理应用于细菌检测领域，发现了其巨大的发展潜力。他开始致力于寻找实现这项技术商业化的方法。事实证明，将传感器的体积变小并降低其成本具有非常大的挑战性。经过一系列艰苦的努力，韩国“THE.WAVE.TALK”公司推出了一种新型传感器，任何人都可以轻松检查水质。





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在传统的细菌检测方法中，经过化学处理的样品由专家进行检测。另一方面，该公司的技术不需要采样。用户将水倒入杯子中，然后将其放在传感器上，该传感器可以在10秒内测量水的污染程度，并将发现的结果转发给他们的智能手机应用程序。创新技术利用激光束的折射路径，光束射入液体后路径的变化表明水中存在杂质。借助识别路径变化的传感器，人们可以方便地检查水是否可以安全饮用。此外，该公司基于物联网的智能水传感器的价格是传统传感器价格的百分之一。今年的国际消费电子展授予韩国“THE.WAVE.TALK”公司一项创新奖，公司为细菌检测开启了新的篇章。而韩国“THE.WAVE.TALK”公司在国际消费电子展上所展示的产品仅仅是个开始。





水在生产药品、化妆品、食品和各种半导体芯片方面是必不可少的，水中少量的细菌或杂质也会导致产品出现缺陷，这就是为什么人们直接食用的产品，例如药品和食品需要在整个生产过程中进行全面管理。韩国“THE.WAVE.TALK”公司的技术可以应用于所有这些领域。通常，最多需要5天才能确认食物是否被细菌污染。但是，使用韩国“THE.WAVE.TALK”公司的传感器，人们可以在6个小时内发现任何细菌。公司与包括首尔市在内的4个地方政府合作，开展了试验项目，这个项目使用其物联网传感器技术对水质进行管理。公司已经从国内外投资者那里筹集了超过700万美元的资金。他们还正在进行产品测试，目的是与全球公司合作开展业务。





金永德先生名片上有一个特殊的短语，“拯救地球上生命的创业企业”。 今年，韩国“THE.WAVE.TALK”公司发布新产品后，将使人们免受细菌的侵害，对于人类来说，细菌比癌症具有更大的风险。