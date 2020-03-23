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4月14日，国际货币基金组织发布的“世界经济展望”预测全球经济将在2020年出现负增长，这将是经历大萧条以来最严重的经济衰退。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同聊一聊国际货币基金组织对全球经济前景的消极展望。





与今年1月发布的报告不同，国际货币基金组织在4月的报告中考虑到了新冠肺炎疫情给全球经济带来的影响。国际货币基金组织在最新报告中预测，今年全球经济将萎缩3％，这是自上世纪30年代经济大萧条以来最严重的经济衰退。令人震惊的是，这个数字也是我们从未经历过的。这也是2009年全球金融危机时期经济出现-0.1％的增长以来，全球经济首次萎缩。今年的经济增长预期为-3％，比当年的经济形势要严峻得多。





上周国际货币基金组织将全球经济增长前景在1月份预期的基础上下调了6.3个百分点，降至前所未有的-3％。发达经济体的数字甚至更糟，其增长前景预计为-6.1％。例如，预计美国经济增长率为-5.9%，而欧元区预计为-7.5％。日本经济增长率预计为-5.2％。据国际货币基金组织预测，2020年和2021年，新冠肺炎疫情将给全球经济造成9万亿美元的损失。这个数字大于世界第三和第四大经济体日本和德国的经济总量之和。此外，国际货币基金组织的189个成员国中，170多个国家今年的人均收入将出现下降趋势。就在3个月前，国际货币基金组织当时预测，2020年将有160多个国家的人均收入出现正增长。





经济前景黯淡归因于新冠肺炎疫情全球蔓延给经济带来的冲击。2008年全球金融危机和1997年的亚洲金融危机导致金融和外币体系崩溃。但是新冠肺炎疫情扰乱了劳动力供应和全球产业供应链，削弱了全球经济的发展。工厂和城市的关闭将对经济产生更严重的影响。其次，影响将波及金融和货币市场。第三，预计原油以及包括铁矿石和金属在内的原材料价格将大幅下跌。





与先前的市场冲击不同，新冠肺炎疫情的持续蔓延将对供应链产生负面影响。因此，国际货币基金组织认为目前的情况比以前的金融危机时期还要糟糕。很少有国家能够避免新冠肺炎疫情的冲击。自从新冠肺炎疫情迅速蔓延以来，即使在美国这个世界上最富裕的国家，十分之一的工人在一个月内就失业了。美国最大的银行摩根大通预测，美国的失业率将在第二季度上升至20％，远远超过上个世纪经济大萧条时期的10％。显然，劳动力的生产、消费、分配和流动都已停止。新冠肺炎疫情可能导致全球超过5亿人陷入贫困。虽然整个世界都受到新冠肺炎疫情的重创，但韩国似乎受到的影响较小。





去年，韩国经济增长了2.0％，最初预计今年将增长2.2％，但国际货币基金组织将增长率下调至-1.2％。这是自上世纪90年代后期亚洲金融危机以来最大的跌幅，也是这些年来韩国经济首次出现负增长。当然，这是一个令人沮丧的预期，但是在经济合作与发展组织成员国中，韩国的经济发展前景相对有利。韩国经济增长预期从2.2％降至-1.2％，降幅为3个百分点，但这一降幅是经合组织成员国中最小的。





相对较小的降幅归因于韩国对新冠肺炎疫情迅速有效的反应。由于韩国的高度开放性，若其主要贸易伙伴陷入困境，韩国经济的负增长也将不可避免。尽管如此，韩国在遏制疫情方面的应对措施和迅速反应正在减轻疫情对韩国本土经济的负面影响。国际货币基金组织高度评价韩国的疫情应对措施，预测明年韩国经济将显著增长。





国际货币基金组织预计韩国明年经济增长率将反弹至3.4％。由于最近几年韩国经济增长率从未超过3％，因此看起来似乎将有很大的恢复。但是从根本上来说，经济增长率反映了一个国家GDP比上一年增长的幅度。如果2020年的经济增长率极低，那么2021年可能出现显著增长。届时，韩国经济将从非常低的基础上反弹，但这并不意味着经济基本面出现了重大改善。





国际货币基金组织预计韩国将实现所谓的“V型复苏”，经济预计将迅速反弹。但是预测是基于一定的假设，即新冠肺炎疫情在今年下半年消退，各项隔离措施将有所缓解。未来，漫长的经济衰退之路即将到来，因此各国需要采取特殊措施来克服危机。





国际货币基金组织呼吁各国积极执行宽松的货币和财政政策，以在一定程度上减轻新冠肺炎疫情对经济的冲击。该组织还强调了对医疗健康领域实施更多的预算和研发投入。此外，有必要建立一个国际体系来协助无力应对新冠肺炎疫情的新兴经济体。有鉴于此，从高效的病毒检测试剂盒方面可以看出，韩国先进的医疗技术已经引起了世界各国的广泛关注。韩国可以引领全球新冠肺炎疫苗和药物的研发。通过国际合作和研发交流，在疾病控制方面，韩国可以成为行业典范。考虑到这一点，韩国政府需要制定相关支持政策。





韩国政府计划将其所有能力集中于迅速遏制新冠肺炎疫情，并为经济复苏创造动力。由新冠肺炎疫情引发的长期经济衰退是不可避免的，韩国政府需要从长远角度出发制定应对政策，将各种情况考虑在内，并及时有效地执行，推动韩国经济成功渡过危机，实现更大的增长。