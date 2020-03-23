



职业：演员

生日：1988年5月16日

出生地：釜山广域市

身高：187cm

学历：大庆大学模特专业

出道：电影《哥哥》(2016)

安普贤中学时期曾是一位业余拳击选手，还代表学校获得了全国拳击冠军。身材高大的他大学时选择了模特专业，毕业时也顺理成章进入了演艺圈。在做模特期间，他还与同样是模特的金宇彬成为了好朋友。由于当时模特出身的演员非常受欢迎，于是安普贤也开始接戏，转行成为演员。

安普贤戏路较宽，无论是温柔浪漫的暖男，还是铁骨铮铮的硬汉，安普贤均能准确诠释。2020年大热韩剧《梨泰院Class》让在其中饰演反派的安普贤被更多观众所熟知。剧中角色虽然卑鄙狠毒，但安普贤也正是凭借这一恶人角色，将自己的演技发挥到了极致，也让无数迷妹逗趣高呼“不怕坏人使坏，只怕坏人变帅”。

代表作：

·电视剧：

《梨泰院Class》（2020）

《她的私生活》（2019）

《般若》（2019）

《捉迷藏》（2018）

《My Only Love Song》（2017）

《星期三下午3点30分》（2017）

《太阳的后裔》（2016）

《我的秘密饭店》（2014）

·电影：

《尽头的回忆》（2019）

《哥哥》（2016）