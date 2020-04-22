佳片回顾：春逝(봄날은 간다)

导演：许秦豪

编剧：柳长夏/李淑妍/申俊豪/许秦豪

领衔主演：李英爱/刘智泰

类型：爱情/剧情

片长：106分钟

上映时间：2001.09.28（韩国）

其它片名：One Fine Spring Day





剧情概要：

恩秀（李英爱饰）是一名地方电台主持人兼节目制作人，一次，为了制作节目，和调音师尚宇（刘智泰饰）结伴踏上了采风之旅，在此期间，两人感情迅速升温。

尚宇在恩秀家里留宿一晚后，便深深地爱上了恩秀。然而，两人对待爱情的态度却有差别。尚宇认为自己和恩秀的爱情会持续到永远，但已经离过一次婚的恩秀则十分现实，并早已相信所有的爱情都会变，包括目前看似热烈的她和尚宇之间的感情。

终有一日，恩秀提出了分手，这让尚宇深受打击，并绝望地对恩秀说：“爱情怎么会变？”……





幕后花絮：

《春逝》之前，导演许秦豪凭借《八月照相馆》俘获了无数观众的心，因此《春逝》在上映时也受到了极高关注。影片由韩国、日本、中国香港三地联合制作。许秦豪导演拍摄该片的灵感来源于自己的父亲，父亲在六十大寿时演唱了一首韩国上世纪40年代颇为流行的歌曲《春逝》，歌曲的内容很容易让人想起年少时光，而许秦豪导演认为这与爱情的感觉很像，于是创作出了电影《春逝》的剧本。影片主演李英爱和刘智泰在电影上映时也是韩国影坛最亮眼的年轻演员，两人精彩的演出也造就了韩国影坛上又一经典银幕情侣形象。





所获主要奖项：

第22届青龙电影奖 最佳影片

第6届釜山电影节 国际影评家协会奖（许秦豪）