《漫话国乐》 密阳阿里郎 / 丰鱼歌 / 话题





像中国等其他国家一样，韩国的传统乐器中也有一些是从外国传入后广为流传的，比如太平箫与洋琴起源于中亚地区，相传中国上古神话中的创世女神女娲创制的乐器笙簧则从中国传入，奚琴起源于北方的游牧民族等，这些乐器传入韩半岛后，随着时间的流逝，经过不断的改良，成为韩国擅于表达民族情感的乐器。





在亚洲地区，如今还可以见到形似奚琴、笙簧、太平箫的乐器，其中最有名的是形似奚琴的中国民族乐器二胡。其实，奚琴与二胡都起源于中国，时至如今，奚琴更接近于古代的形制，二胡是到了近代进行改良的。





奚琴作为弓弦乐器，在竹制的圆型琴筒上置琴杆与琴码，演奏时左手握弦，右手以琴弓夹于两弦之间拉奏，主要以擦弦的位置与握弦的力度调节琴音的强弱。





二胡与奚琴的不同点在于琴筒与琴杆是木制的，采用金属弦，像小提琴一样以琴弓为主拉奏外弦，并用手指按弦来调音。由于这些差异，两种乐器的音色就明显不同了。奚琴的音色比较清脆高亢，二胡则比较低沉、圆润、柔和。

{音乐1：《密阳阿里郎》 / 二胡-金世英（音）}





上世纪90年代，韩国与亚洲其他国家，尤其是与中国、日本传统乐坛的交流日益频繁。当时，韩国艺人除了经常与亚洲地区的艺人联合演出外，还采用改良的北韩乐器等，为了谋求国乐的再次腾飞，尝试了各式各样的音乐。





这些尝试渐渐扩大其范围，时至如今，韩国的艺人走出亚洲，还与世界各国的艺人联合演出。不仅如此，以外国乐器演奏国乐的舞台也越来越多。





Taal(딸)是一支独特的跨国乐队，由国乐专业出身的4名成员组成。他们主要以印度传统打击乐器塔布拉鼓与印度手风琴表演西道民谣以及与巴基斯坦传统音乐融合的独特音乐。





塔布拉鼓是印度最具代表性的击奏乐器，由一对可调节不同音高的一大一小的手鼓组成。其中小鼓叫塔布拉鼓，木制的鼓体可以发出较高频的声音。大鼓叫巴亚鼓，鼓体由铜等金属制作，发出较低频的声音。这一对鼓用两个手掌或手指拍击，发出多样的鼓声，演奏技巧高深，节奏复杂多变，表现力丰富，是印度音乐中最重要的乐器之一。





印度手风琴作为便携的簧风琴，演奏方式与风琴一样，用手部泵动风箱发出声音。因为琴体较小，取名为手风琴。它的形制与西方手风琴相似，不同的是，西方手风琴用肩带搭在肩上演奏，印度手风琴可以放在地上演奏。

{音乐2：《丰鱼歌》 / Taal乐队 }





铁弦琴是上世纪40年代由金永哲名人创制的新乐器。金永哲名人本来以走绳著称，生前还被政府指定为人间文化遗产。金永哲名人除了走绳，还擅长演奏乐器。有一次，金永哲名人心血来潮，把吉他放在地板上弹奏，这时突然一个有趣的想法浮现在他的脑海里，他发现吉他的形制虽然与玄琴等弦鸣乐器截然不同，可演奏方式与发音原理差不多，左手按琴弦调音，右手用拨片或用手指击、勾弦来发音。想到这里，灵感一现，他便从此投入新乐器的制作中。





金永哲名人曾以不同的形制与材质制作新乐器，经过不断的尝试与失败，结果铁弦琴诞生了。演奏铁弦琴时，右手像玄琴一样用拨片拨动琴弦，左手使用叫“弄玉”的道具揉弦调音或以弄弦技巧发出独特的音色，将传统音乐的魅力一览无遗地表现出来。

{音乐3： 东海岸巫乐《话题》/金明大（音）、铁弦琴-刘京和（音）}