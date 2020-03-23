《4.27板门店宣言》后南北韩关系发生何种变化与今后的课题

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2018年4月27日，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩在板门店举行了历史性的首脑会谈。





两年前，南北韩首脑宣布，韩半岛开启再也没有战争的和平时代，并签署《板门店宣言》。《板门店宣言》的全称为《为促进韩半岛和平、繁荣、统一的板门店宣言》，北韩叫《为促进朝鲜半岛和平、繁荣、统一的板门店宣言》。当时，南北韩双方就以下三大事项达成协议。第一，实现韩半岛无核化和在2018年内发表《终战宣言》。第二，为构建韩半岛和平机制通过南北韩、美国三方首脑会谈推进停和机制转换。第三，积极展开南北韩经济合作。之后，双方协议事项因种种原因未能付诸实现，但是南北韩首脑举行会晤并发表《板门店宣言》可以说具有极大的意义。





当时，北韩国务委员会委员长金正恩承诺实现韩半岛无核化，但是两年后的今天，北韩无核化未能取得积极进展，仍在原地踏步，南北韩经济合作事业也未能取得成果。由于美国和北韩的关系发生变化，美国总统特朗普试图在北韩核问题上取得实质性成果，北韩则要求美国将韩半岛停战机制转换为和平机制，但因双方存在较大分歧，北韩再度发起挑衅，采取正面突破的立场。与此同时，北韩举起自力更生、自主经济的旗帜，拒绝接受韩国政府的协助。因此，南北韩经济合作事业也未能取得进展，北韩和美国的无核化谈判陷入胶着状态。在此情况下，由于新冠肺炎疫情暴发，北韩全面关闭国境，经济变得更加困难。因此，以《板门店宣言》两周年为契机，南北韩关系或许有可能迎来新的转折点。





韩国执政党在4.15国会议员选举中获得大胜，为文在寅政府重新推进南北韩经济合作事业注入了强大动力。因此，韩国政府将加快促进南北韩经济合作事业。韩国执政党在国会议员选举中获得大胜，在全体300个国会议席中确保180个席位，这能使总统顺利推进既定的国政课题。今后，韩国政府将优先推进卫生保健领域的合作事业。因为人道主义领域的合作不在联合国安理会对北韩制裁范围内，且韩国总统文在寅已通过三一节讲话提议北韩在卫生保健领域展开合作。对此，北韩虽然没有给予回应，但是北韩急需韩国政府的协助。因此，今后有可能通过私下接触，讨论南北韩合作问题，并以此为开端，逐渐扩大人员、物资交流。如果南北韩在卫生保健领域开展合作，韩国政府将积极推进韩国公民赴北韩个人游。此外，韩国统一部20日表示，将重新推进南北韩铁路连接及现代化改造项目。该项目是韩国总统文在寅和北韩国务委员长金正恩2018年4月27日在板门店达成协议的事项。为连接从韩国釜山经江原道贯穿北韩的韩半岛东海线铁路，首先要修复江原道江陵市至高城郡猪津的东海北部线区段。该区段位于韩国境内，但迄今未能分配到预算而被搁置两年。因此，韩国政府将东海北部线铁路修复项目定为南北韩交流合作项目，解决了修复资金问题。2018年4月，南北韩通过《板门店宣言》就推进京义线、东海线铁路公路连接及现代化改造项目达成协议，同年12月在开城板门站举行开工仪式，但是第二年2月在越南河内举行的第二次美北首脑会谈破裂，南北韩关系也受其负面影响，双方停止一切经济合作项目。今年，北韩宣布正面突破，并表示断绝南北韩关系，但是韩国政府将以执政党在国会议员选举中获得大胜和《板门店宣言》两周年为契机，为改善南北韩关系创造新突破口。4月27日，统一部、国土交通部和江原道政府将举行修复东海北部线铁路的联合活动。东海北部线铁路区段从江原道江陵至高城郡猪津，长110.9公里。韩国政府将事先修复这一区段，为连接南北韩东海线铁路做好准备。特别值得一提的是，韩国政府免除该区段预备妥当性调查，以在最短时间内完成修复工程，并积极推进韩国公民赴北韩个人游等南北韩交流合作事业。如果南北韩关系得到改善，且营造合作氛围，韩国政府随时都能重启中断的南北韩经济合作项目。





问题是北韩要对此作出积极回应。为重启南北韩经济合作项目和推进新的交流合作项目，北韩要先进入去核化阶段，但是以目前的情况来看，北韩去核的可能性并不很大，且南北韩关系尚不见改善迹象。因此，韩国政府不知能否顺利推进对北韩合作事业。目前，北韩的状况存在诸多变数。在经济处于困境的情况下，因新冠肺炎疫情暴发而关闭近3个月的边境，北韩与中国间的贸易基本中断。去年，北韩对中国的贸易依存度超过90%，因此双边贸易基本中断使北韩经济遭受沉重打击。在此情况下，美国等国际社会仍对北韩实施强力制裁，且最近有外媒报道金正恩委员长接受手术后病情危重。不论金正恩委员长健康异常传闻是真是假，北韩在近期内不会对韩国的提议作出正面回应。尽管如此，韩国政府将尽最大努力使北韩的态度发生变化。





那么，韩国政府应如何使北韩的态度发生变化呢？首先要通过人道主义援助和南北韩民间交流拉近彼此间的距离，然后说服北韩按部就班地进行南北韩交流合作事业。如果北韩发起挑衅，韩国政府要积极参与国际社会对北韩制裁行列，通过刚柔并济的两面战术使北韩的态度发生变化。今后，韩国政府除了为北韩无核化作出努力外，还要想方设法向北韩提供人道主义援助，并持续不断地提议北韩重启南北韩经济合作。





最近，有外媒报道北韩国务委员会委员长金正恩健康出现问题。对此，韩国总统府青瓦台表示，目前尚未发现北韩内部有异常动静，就金正恩委员长健康是否出现问题没有可以提供的信息。青瓦台一位高层官员说，据他所知，金正恩委员长与其亲信目前停留在地方城市，没有迹象显示他身体有恙。





不论如何，我们期待北韩尽快回到对话桌前，为推动南北韩合作与韩半岛和平进程作出共同努力。