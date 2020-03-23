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您知道韩国有多少汽车驰骋于公路上吗？目前，韩国平均每两人拥有一辆汽车。以2019年6月为基准，韩国汽车累计登记数量为2344万4165辆，平均每2.2人拥有一辆汽车。只不过在50年前，韩国人无不梦想拥有一辆属于自己的汽车，2012年开启平均每户拥有一辆汽车的时代，汽车产业大幅增长。那么，北韩的情况如何呢？北韩有没有自主汽车品牌？何种品牌销量最好、人气最旺呢？





北韩的汽车历史始于1958年。也就是说，北韩从1958年开始生产汽车，比韩国现代汽车公司起步要早，且在韩国战争结束后的10年期间，北韩的汽车拥有量多于韩国。据韩国统一部北韩信息网页上的统计数据显示，1965年北韩生产4000多辆汽车，这些汽车是胜利汽车制造厂和被称为316汽车制造厂的平南综合机械厂生产的“胜利58”卡车和“太白山”、“白头山”等品牌的轿车，而当时韩国只能生产100多辆汽车，产量远不及北韩。但是据2016年的统计数据，韩国成为年产423万辆汽车的生产大国，但北韩依然停留在50多年前年产4000多辆水平，产量与韩国相差悬殊。





以2018年为基准，北韩内共有5家汽车制造商，分别是和平汽车、胜利汽车、平壤汽车、青津商用车和金正泰机车生产厂。其中，最有名的是和平汽车。和平汽车是北韩唯一的内销用汽车制造商，因此在北韩内行驶的汽车大都由和平汽车公司生产，其它汽车公司则从中国进口部件后在北韩内进行最终组装。1994年成立的和平汽车公司作为北韩内唯一一家直接生产、销售整车的南北韩经合企业，采用两只鸽子面对面飞翔的双鸽标志。21世纪初，南北韩活跃地进行交流合作，2002年和平汽车南浦汽车厂竣工，年产100多辆汽车，2011年产量增加至2000辆，迄今生产在北韩很有人气的汽车品牌。韩国和平汽车公司原先拥有70%的和平汽车股份，其余30%为北韩国营企业连峰集团所有，但是韩国和平汽车公司持有的股份现已全部卖给中国企业。





那么，和平汽车公司生产何种品牌的汽车呢？如同世界各国的汽车制造商生产多种品牌的汽车一般，和平汽车公司也生产多种品牌的汽车，口哨、骏马、杜鹃、三千里等是北韩居民所熟知的汽车品牌。口哨是小型轿车，骏马是档次比口哨高的豪华轿车，杜鹃是越野车，北韩将越野车称为“半载货车”。据悉，北韩家庭大都选购杜鹃品牌。北韩不是有曲名叫“口哨”的歌曲吗？“口哨”这首歌不仅在北韩，在韩国也很有名。和平汽车公司宣传称，南浦汽车厂2002年竣工当时同时生产的这款小轿车是已故北韩国防委员会委员长金正日直接起的车名。口哨牌小轿车作为五人座五档手动车，搭载1.5升发动机，最大输出功率为103马力。骏马是通过第三国进口韩国产豪华轿车“双龙主席”后，在北韩更换标志出售的高档轿车，性能卓越、装潢高雅。杜鹃在北韩称为“半载货车”，也就是我们所说的越野车，采用中国辽宁曙光系列越野车款式。杜鹃2是曙光旧型越野车，新款曙光3是鸿海系列越野车。





如此这般，和平汽车公司推出多种品牌和款式的汽车，但是大多数北韩居民难以购买汽车。2017年以前北韩不允许个人购买汽车，2017年年初开始缓和购车限制，但是售价太高且难以承担维护保养费用，因此在收入水平高的平壤地区居民当中，也只有20%的人拥有汽车。那么，北韩的汽车价格是多少呢？以杜鹃品牌为例，2015年杜鹃越野车的售价为340万北韩圆，而北韩一般工人一个月的基本工资为3000北韩圆。由此，我们不难推算北韩工人要积攒多少年的工资才能购买一辆汽车。更让北韩工人感到懊恼的是，美元兑北韩圆的北韩官方汇价为1比100，也就是1美元兑换100北韩圆，但是黑市汇率为1比8000，也就是1美元兑换8000北韩圆，如果以此汇率换算，在北韩买一辆半载货轿车需要3万美元，外型像吉普车的汽车需要1万美元，这对北韩一般工人来说是天文数字，此外还要定期支付维护保养费和维修费。因此，从北韩居民的家庭经济状况来看，如果没有相当的财力，根本就担负不起巨额的汽车购买费用和维护费用。





据悉，已故北韩国防委员会委员长金正日喜欢乘坐奔驰汽车，北韩国务委员会委员长金正恩可能受其父影响，也喜欢乘坐奔驰汽车，其一号礼宾车也是豪华奔驰汽车。从北韩对外公开的金正恩委员长活动照片和我们搜集的信息来看，去临近地区时，金正恩委员长通常乘坐奔驰S级轿车，去远处或巡视地方的时候乘坐奔驰G级越野车。金正恩委员长也很喜欢奥迪，北韩在前几年进口的外国车当中包括价格高达3亿韩元的奥迪超级跑车R8。此外，金正恩委员长还拥有兰博基尼、路虎揽胜等高档跑车和越野车。如此这般，北韩最高领导人乘坐的最高档进口车与北韩居民乘坐的国内产汽车相比，价格和款式都有着天壤之别。





最近，北韩在电视上也做汽车广告，并如同韩国电视购物频道般打出可商谈购买事宜的电话号码。过去，北韩因过于重视国防工业而忽视了汽车工业，但是金正恩委员长执政后努力推进经济发展五年规划，汽车需求也随之增加，且汽车生产技术逐渐得到提升。因此，我们期待有朝一日也能看到行驶于韩国公路上的北韩产汽车。