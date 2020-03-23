国际油价暴跌 韩国经济或受影响

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尽管产油国达成大规模减产协议，但国际油价仍然暴跌，韩国炼油企业遭受正面冲击，营业利润或骤减、或出现亏损，金融市场也大幅震荡，经济进一步失稳。





国际油价下跌的原因之一是受新冠疫情扩散影响，全球经济活动实际上停摆，导致需求大幅减少。而主要石油出口国非但未能达成新的减产协议，两大出口国沙特阿拉伯和俄罗斯还大打价格战，4月沙特阿拉伯宣布增产，导致油价进一步不稳。由石油输出国组织“欧佩克”（OPEC）和10个非欧佩克主要产油国组成的协商机制“欧佩克+”集团12日召开紧急视频会议，就5月至6月每日减产970万桶达成一致，价格战也由此告一段落。根据协议，减产规模将从7月起逐步下调，7月至今年年底每日减产770万桶，此后直至2022年4月每日减产580万桶。然而，不少意见指出，这一减产规模并不足以推动已跌至20年来最低水平的油价持续反弹。因新冠疫情减少的原油需求量为每日3000万桶，“欧佩克+”的减产量远不能缓解国际原油市场的供给过剩。减产协议后油价的下滑趋势进一步扩大。20日，美国原油期货5月结算价甚至出现有史以来的首次负值。





若国际油价在一般情况下下滑，对于能源进口国韩国来说可能是一个好消息，然而目前却并非如此。韩国的石化产业发达，因此在油价上存在和产油国利益一致的部分。若在正常环境下油价下跌，消费将增长并推动产油国增产，韩国企业的利润也将随之扩大。然而目前的情况是消费骤减、油价下跌，韩国炼油企业最先遭受冲击。韩国最大炼油企业SK INNOVATION今年一季度预计亏损7326亿韩元，而去年同期该企业盈利3311亿韩元。由于整个行业的情况相似，预计大部分炼油企业营业利润都将出现亏损或骤减。





此外，疫情对经济总体的负面影响也令人担忧。主要国际经济机构和研究机构已纷纷指出，新冠疫情已令世界经济陷入衰退。中国今年一季度经济增速为-6.8%，美国仅在四周内就出现了2200万失业人员。虽然韩国到目前为止表现良好，但进入4月后，主要产业和出口均出现大幅下滑，预计今后的萎缩情况将愈发严峻，新冠疫情对经济的影响目前仍难以预测。