标准普尔维持韩国主权信用评级“AA”不变

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国际信用评级机构标准普尔21日发布评级报告，维持韩国长期主权信用评级在“AA”不变、短期主权信用评级在“A-1+”不变。标准普尔还指出，新冠疫情导致的韩国经济衰退是“暂时性的”，未来信用评级展望保持“稳定”。





标准普尔指出，韩国政府优秀的财政稳健性是支撑韩国主权信用评级不变的因素。随着新冠疫情进入平稳局面，韩国财政稳健性得到改善，在文在寅总统的剩余任期内，经济将得到恢复、政府预算也将逐步恢复平衡。标准普尔指出，受今年经济刺激政策的影响，韩国财政赤字将扩大，预计今年韩国一般财政收支赤字率将达到2.5%、净负债率将升至7.8%。一般财政收支包括社会保障性基金和地方政府收支。不过中长期财政收支将维持平缓的盈余趋势。





标准普尔预测韩国今年经济增速为-1.5%，是1998年后首次出现负增长，不过2021年将反弹至5%，人均GDP将从2020年的3万美元上升至2023年的3.8万美元以上。





标准普尔指出，韩国是新冠疫情扩散初期受冲击最大的国家之一，不过这一暂时性事件对韩国经济基础的影响不大。标准普尔还指出，韩国通过迅速、大规模的检测和对感染途径的追踪等成功应对疫情，体现了韩国制度基础的优点。





标准普尔还预测称，明年韩国GDP增速将在受疫情抑制的消费需求反弹和政府刺激政策的推动下大幅反弹至5%。





标准普尔的评价显示，外界对韩国的信任度在经历新冠疫情后反而有所上升。对此，韩国政府表示，尽管疫情导致国内外经济放缓、不确定性上升，但这一评价再次显示了外界对韩国经济的信任度。





韩国的信用评级展望为“稳定”，即在相当一段时间内上调和下调的可能性均不大。不过这一展望的前提是韩国经济能够如预期在2021年实现反弹、财政收支恢复平衡、地缘政治风险在今后2年内不会扩大至破坏经济基础的水平。北韩风险仍是威胁韩国主权信用评级的主要因素。标准普尔指出，无核化谈判毫无进展，与北韩有关的地缘政治风险尚存。





预计其它国际信用评级机构也将维持韩国的主权信用评级不变。标准普尔自2016年8月将韩国评级从“AA-”上调至“AA”后，至今维持不变。穆迪对韩国的主权信用评级为“Aa2”，惠誉为“AA-”。