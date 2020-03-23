受新冠疫情冲击 韩第一季度GDP负增长

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韩国央行25日发布的GDP速报值显示，今年第一季度韩国GDP增长率为-1.4%，是2008年第四季度（-3.3%）全球金融危机后的最低值。分析指出，新冠疫情至少拉低GDP增长率2个百分点。





新冠疫情从2月起在韩国国内扩散，造成生产、消费等总体经济活动萎缩。民间消费萎缩最为明显。第一季度民间消费环比减少6.4%，减幅为1998年第一季度（-13.8%）亚洲金融危机后的最大值。消费者出于对感染的担忧减少了外出，导致餐饮住宿、娱乐文化等服务消费和轿车、服装等商品消费出现下滑。一般情况下，占据GDP约一半的民间消费季度波动并不大，6.4%的减幅实属罕见。分析显示，民间消费拖累总体增长率下滑多达3.1个百分点。除消费以外的其它项目则表现相对良好。设备投资、建设投资和政府消费增幅在0.2%到1.3%之间。政府消费在去年第四季度增幅高达2.5%，此前有预测认为，今年第一季度将出现减少。不过由于政府为应对疫情提前执行预算，仍实现了小幅增长。出口减少2%，所受冲击小于民间消费。汽车、机械类、化学产品出口虽有下滑，但半导体出口持续向好，抵消了大部分影响。从生产来看，各行业中服务业所受冲击最大，减少2%，是1998年第一季度（-6.2%）亚洲金融危机后的最差表现。其中，运输业减少12.6%，零售和住宿餐饮业减少6.5%，文化及其它服务业减少6.2%。在制造业领域，运输设备和初级金属制品虽环比有所下滑，但半导体持续增长，使总体减幅停留在1.8%。





尽管受疫情扩散的冲击，但韩国经济第一季度表现仍称得上相对优秀。中国第一季度GDP增速仅为-6.8%，环比下滑9.8个百分点。但更值得关注的是第二季度。随着新冠疫情在全球范围扩散，对经济的冲击从3月才正式显现。韩国央行表示，3月就业情况大幅恶化，这将对内需造成负面影响。同时，海外主要国家疫情从3月起正式暴发，全球需求萎缩的影响将通过出口表现出来。按照韩国央行的说明，若第二至第四季度GDP环比分别增长0.03%以上，则全年增长率将为正值。因此，若经济从第三季度起逐步恢复，第四季度能达到与去年同期相似的水平，那么全年可实现0%左右的增长率。国际货币基金组织对今年世界和韩国经济增速预期值分别是-3.0%和-1.2%。