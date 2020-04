GOT7新专辑《DYE》发行 举行无观众Showcase

ⓒ JYP Entertainment

GOT7 4月2O日发行全新专辑《DYE》回归,新专辑在全球40个地区iTunes榜单中夺冠。

《DYE》收录了主打歌《NOT BY THE MOON》以及《AURA》、《CRAZY》、《LOVE YOU BETTER》、《TRUST MY LOVE》、《POISEN》5首新歌,CD版专辑还另外收录了《RIDE》等4首歌曲。

主打歌《NOT BY THE MOON》由JYP“一把手”朴振英负责词曲编,为新专辑增添了分量。歌曲的内容希望表达出GOT7成员们内心的感性,歌唱永恒的爱的誓言。

新专辑发行当天,GOT7举行了一场特别的“无观众”线上showcase。由于疫情歌迷无法到场,但台下每个座位上都贴上了歌迷的名字,GOT7成员也对着镜头为歌迷带来了包括主打歌《NOT BY THE MOON》等歌曲的精彩现场表演。

GOT7成员也在showcase中聊到了专辑准备的过程,成员表示:“在发布第一支预告片的时候就感受到了大家的期待,也很兴奋,希望快点见到大家。也希望大家能发现我们在形象、音乐、舞蹈等方面的变化。”成员们还通过此次线上showcase向全球177万在线观看的歌迷预告,回归后还将会举行线上签唱会等一系列活动。

新专辑《DYE》发行后,也即刻受到全球粉丝的热烈回应。主打歌《NOT BY THE MOON》不仅进入国内各实时音源榜单,还在泰国、乌克兰、秘鲁等6个地区的iTunes歌曲榜中夺冠。新专辑更实在全球40个国家和地区的iTunes专辑榜中成为冠军,显示出GOT7在全球范围内的超强粉丝力量。