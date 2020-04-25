(G)I-DLE新歌《Oh my god》特别舞蹈视频公开 MV点击量破5000万

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(G)I-DLE经纪公司日前通过官方社交媒体账号，公开了不久前发行的新专辑主打歌《Oh my god》的特别舞蹈视频。

《Oh my god》发行时，(G)I-DLE便承诺歌迷，如果MV点击量达到5000万以上，将会拍摄特别视频答谢歌迷。公开的特别舞蹈视频中，成员们身着白色连衣裙，并戴上了翅膀和光环，以洁白天使的形象，表演了新歌《Oh my god》的舞蹈。

新公开的视频，和《Oh my god》原版MV冷艳的感觉完全不同，给人以温暖的感觉，成员们在视频中还不是逗趣互动，引发歌迷疯狂点赞。

4月6日发行的新专辑《I trust》让(G)I-DLE收获了出道以来最好的音乐成绩。新专辑在全球58个国家和地区的iTunes榜单中成为销量冠军，并进入了Billboard旗下5个榜单。主打歌《Oh my god》MV上线后仅一天点击量便达到了1700万，目前以接近1亿次，显示出(G)I-DLE强大的人气。

另外，(G)I-DLE还在目前的特殊时期，捐出价值约1亿韩元的手消毒剂。成员们表示：“出道以来我们得到了很多人的关心和爱，我们也借此机会献出爱心来作为回报。真心希望大家都能够战胜困难。”