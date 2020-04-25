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第一个妙招，把吃饭变成一件有意思的事情。如果您发现孩子偏食，千万不要以粗暴的方式、强硬的态度逼迫孩子进食，这样反而会适得其反。正确的做法是采取迂回战术，通过一些比较策略的方式来增加吃饭的乐趣，帮助宝宝摆脱厌恶吃饭的情绪。比如，将宝宝的餐具更换成更可爱的样子。

第二个妙招，让孩子亲自参与做饭。当然了，这里并不是让孩子们去做开火、炒菜等危险的动作，家长们一定要注意哦，而且全程要有大人的看护和监督。如果孩子偏食，不妨在做饭时让他们打打下手，帮您洗洗菜、递递调味料这样简单的小事都可以。这样一来，做好的饭菜也算得上是孩子自己的劳动成果，自然也就会让他们对吃饭产生好感。不仅如此，家长还可以带孩子一起去买菜，买回来再给他一个择菜的机会。

第三个妙招，您可以改变食物的形态。如果某种食材是宝宝不喜欢的，不妨试着帮这些食物“变装”。比如说，如果宝宝最近对鸡蛋失去了兴趣，不妨变个花样做，例如蛋炒饭、蛋饼……网上也看到过不少巧手家长们烹制的好看又营养的“童话餐”，用健康的食材摆出各种小孩子喜欢的卡通造型，这样高颜值的饭菜，恐怕孩子想拒绝也难吧！

最后还有一个妙招，对付严重挑食厌食的孩子，您可以适当让他们挨挨饿，而且家长的态度要坚决而不强迫，如果孩子因为饭菜不合胃口而不吃，您可以把饭菜拿走，让他们等下一顿，两餐之间不要给零食，让孩子明白只有好好吃饭，才能填饱肚子。而在孩子表现好时，家长们要及时鼓励他们，慢慢地，孩子就会逐渐养成乖乖吃饭的好习惯了。





（文中窍门来自宋*瑄听友）