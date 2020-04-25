韩国新冠病毒隔离人员的生活保障政策

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为了防止新冠病毒从境外流入，韩国自4月1日起，除了外交使节、飞行员等以外交、公益为目的入境的人士以外，凡是从海外入境的人必须接受为期2周的居家隔离，并规定居家隔离期间不能外出或上班，须避免与他人接触，遵守防疫行动守则。如果在国内没有居住地，必须在政府与地方政府指定的隔离设施内进行隔离，无论是韩国人还是外国人须自行负担费用。为此，韩国政府还制定了违规行为处罚标准，如果违反居家隔离规定，将被处以1年以下有期徒刑或1000万韩元以下罚金，外国人将被驱逐出境或被禁止入境。





在隔离期间，各地政府向居家隔离者发放部分紧急生活用品，从口罩、消毒剂、垃圾袋等个人卫生用品到即食米饭、饼干、排骨汤等速食食品、果汁、坚果以及新鲜果蔬，不同的地方自治团体提供的生活用品会有所不同。





在生活保障方面，韩国政府于上月末已宣布将向收入位居下游70%的国民发放紧急灾难支援金，这是韩国政府成立以来第一次向国民发放灾难补助。为此，政府争取在5月内将灾难补助发放到国民手中，届时将有1400万户家庭收益。更具体一点，单人户家庭将领取40万韩元，二人家庭将获得60万韩元，三人家庭80万韩元，四人以上家庭领取100万韩元。此次发放的灾难补助将以设定期限的商品券或电子货币的方式提供，这样既满足人们的需求，还有助于刺激消费，进而提振国家经济。同时，韩国政府还在积极考虑将发放支援金的对象扩大至全体国民。





另外，在政府决定发放紧急灾难支援金之前，京畿道、全州市、首尔市等很多地方政府已采取行动，决定向低收入家庭或全民发放灾难紧急生活费补助。以首尔市为例，按照户口人数，向117.7万户低收入家庭发放33万-55万韩元不等的生活费补助。