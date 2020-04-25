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2020-04-25
#明星档案 l 2020-04-28
职业：演员
生日：1994年2月15日
出生地：首尔
身高：167cm
学历：中央大学戏剧电影专业
出道：电视剧《没关系，爸爸的女儿》
陈世妍从小便接触艺术，学过芭蕾舞以及钢琴，童年时的梦想是成为一名老师，初三时参加了韩国某酸奶品牌的广告试镜，并被选为广告模特，从而和演艺圈结缘。当时，陈世妍各方面条件均十分优秀，众多经纪公司纷纷向其抛来橄榄枝。
起初，陈世妍本打算作为歌手出道，因此还经历过3个月的练习生生活。她凭借从小习得的音乐功底，成为女团的伴舞，并在音乐题材恐怖电影《白色：诅咒的旋律》中饰演了女团主唱。
2009年进入高中后，陈世妍进入另一家公司，开始向表演方面发展。接拍的第一部电视剧是《没关系，爸爸的女儿》，虽然并非主要角色，但也让观众认识了这个新面孔。随后在《五根手指》、《狱中花》、《道具》等剧中担任主演，无论时装剧、古装剧还是恐怖题材，陈世妍均可将角色刻画得入木三分，获得观众好评。
代表作：
·电视剧：
《重生》（2020）
《抉择 - 女人们的战争》（2019）
《道具》（2019）
《大君 – 描绘爱情》（2018）
《狱中花》（2016）
《高品格单恋》（2015）
《Doctor异乡人》（2014）
《五根手指》（2012）
《我的女儿是花儿》（2011）
《没关系，爸爸的女儿》（2010）
·电影：
《仁川登陆作战》（2016）
《危险的见面礼2》（2015）
《白色：诅咒的旋律》（2011）
主要获奖经历：
MBC演技大赏 特别计划单元 女子优秀演技奖（2016）
第3届大田电视剧盛典 人气明星奖（2014）
KBS演技大赏 新人女演员奖（2012）
SBS演技大赏 新星奖（2011）
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2020-04-21