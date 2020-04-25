



职业：演员

生日：1994年2月15日

出生地：首尔

身高：167cm

学历：中央大学戏剧电影专业

出道：电视剧《没关系，爸爸的女儿》

陈世妍从小便接触艺术，学过芭蕾舞以及钢琴，童年时的梦想是成为一名老师，初三时参加了韩国某酸奶品牌的广告试镜，并被选为广告模特，从而和演艺圈结缘。当时，陈世妍各方面条件均十分优秀，众多经纪公司纷纷向其抛来橄榄枝。

起初，陈世妍本打算作为歌手出道，因此还经历过3个月的练习生生活。她凭借从小习得的音乐功底，成为女团的伴舞，并在音乐题材恐怖电影《白色：诅咒的旋律》中饰演了女团主唱。

2009年进入高中后，陈世妍进入另一家公司，开始向表演方面发展。接拍的第一部电视剧是《没关系，爸爸的女儿》，虽然并非主要角色，但也让观众认识了这个新面孔。随后在《五根手指》、《狱中花》、《道具》等剧中担任主演，无论时装剧、古装剧还是恐怖题材，陈世妍均可将角色刻画得入木三分，获得观众好评。

代表作：

·电视剧：

《重生》（2020）

《抉择 - 女人们的战争》（2019）

《道具》（2019）

《大君 – 描绘爱情》（2018）

《狱中花》（2016）

《高品格单恋》（2015）

《Doctor异乡人》（2014）

《五根手指》（2012）

《我的女儿是花儿》（2011）

《没关系，爸爸的女儿》（2010）

·电影：

《仁川登陆作战》（2016）

《危险的见面礼2》（2015）

《白色：诅咒的旋律》（2011）

主要获奖经历：

MBC演技大赏 特别计划单元 女子优秀演技奖（2016）

第3届大田电视剧盛典 人气明星奖（2014）

KBS演技大赏 新人女演员奖（2012）

SBS演技大赏 新星奖（2011）