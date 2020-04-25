远程办公“好帮手”——韩国“Toss Lab”公司

ⓒ Toss Lab

韩国企业通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Toss Lab”公司，这是一家通过其企业交流和协作工具推广智能工作方法的创业企业。让我们与公司首席执行官金大铉（音译：김대현）先生一道，聊一聊他们公司。





直到几年前，许多公司还在使用电子邮件等作为内部通信工具。但是，随着协作和快速沟通变得越来越重要，这些工具已被即时通讯工具取代。韩国的许多上班族都使用包括“Kakao Talk”在内的移动消息应用程序与同事进行交流。但是，在办公时间以外，通过工作中的消息传递应用程序进行的更广泛的通信引发了对隐私泄露的担忧。各大公司需要防止安全事故，例如信息泄露。这些问题由2014年成立的韩国“Toss Lab”公司解决。韩国“Toss Lab”公司的协作工具“Jandi”提供了一个新的业务交流平台。那么，“Jandi”与我们通常使用的其它消息传递应用程序有什么不同呢？





“Jandi”是一款针对工作场所通信进行了优化的商务消息传递应用程序。任何人员加入群组消息平台的聊天室，就可以找到成员之前谈论的内容以及他们之前共享的文件，这显然不同于个人即时通讯系统。因此，如果后加入团队的成员搜索其他团队成员间之前的对话，就可以轻松理解其工作内容。对于个人即时通讯系统，照片会在一段时间内被删除，并且某些图像和大文件无法发送。相反，在“Jandi”中上传的所有文件都没有时间限制。此外，所有消息和文件都经过加密处理以确保安全性。“Jandi”的另一个功能是为视频会议提供多达100人的同时连接。使用“Jandi”，人们可以轻松地举行远程会议。如今，随着越来越多的人在家工作，尤其是在全球暴发新冠肺炎疫情之后，该功能变得越来越重要。最重要的是，它便于使用。实际上，“Jandi”为开启智能工作时代作出了贡献。





金大铉在T-Money交通卡提供商以及韩国第一家社交商务公司等多家公司担任过不同的职务。在此过程中，他意识到共享和沟通将是业务管理的关键。因此，他成立了韩国“Toss Lab”公司，并开发了“Jandi”协作和工作交流平台。当时，团队协作工具还是一个新兴事物。但是，随着每周最长52小时工作制的实施，人们开始关注生活与工作之间的平衡。此外，越来越多的公司采用了智能工作系统，人们可以随时随地使用互联网、智能手机和电话会议设备进行工作。在这个大背景下，韩国“Toss Lab”公司实现了快速发展。随着服务用户数量达到200万，韩国“Toss Lab”公司在国内协作工具市场上占据了迄今为止最大的份额。尤其是最近正在流行的新冠肺炎疫情期间，韩国“Toss Lab”公司解决方案的有效性得到了很好的验证。





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随着新冠肺炎疫情的不断蔓延，许多企业已采用远程工作或弹性工作方式。但是，大多数公司都没有配备非接触式远程办公系统。为了帮助陷入困境的公司，韩国“Toss Lab”公司从2月份开始免费为他们提供服务。现在，他们的产品已被选为政府项目，成为中小型企业云解决方案供应商之一。在新冠疫情期间，韩国“Toss Lab”公司正在实现其“使世界变得更美好”的愿景。正是有了这样的愿景，韩国“Toss Lab”公司也在开拓海外市场。





公司成立之初，韩国“Toss Lab”公司就将目光投向了国际市场。除了台湾和日本市场以外，公司还将业务扩展到中东和东南亚国家和地区。韩国“Toss Lab”公司去年在越南赢得了创业企业大奖。借助其实用、高效的工具，韩国“Toss Lab”公司正在各种工作场景中实现更好的沟通，打造在线协作工作氛围。