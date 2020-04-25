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上周，国际石油价格历史上首次暴跌至零以下。4月20日，5月交割的西德克萨斯中质油在纽约商品交易所报收于每桶负37.63美元。负油价意味着卖方必须向买方付款，买方才会交割石油。随后，价格再次上涨。尽管如此，超低油价仍被认为将对经济产生巨大的威胁。今天，我们邀请到了韩国世宗大学经营学院金大中（音译：김대종）教授，与他共同聊一聊油价暴跌对实体经济产生的影响。





这样的情况从未发生过。随着工厂停止运营，新冠肺炎疫情大幅减少了消费者的需求，并中止了全球供应链。在全球77亿人口中，有40亿人正在隔离，而95％的国际航班已经停飞。石油生产商已经没有足够的空间来储存不断增加的石油库存。他们甚至租用了油轮，现在这些油轮也处于满仓的状态。在这种背景下，石油价格有史以来第一次跌至负数。





前所未有的负油价表明全球经济状况非常糟糕。历史性的下滑归因于石油需求的急剧下降，因为新冠肺炎疫情的蔓延导致了一系列停工停产、旅行限制以及储油问题，许多人担心油价异常下跌将带来负面影响。





眼下的情况非常严重。美国大约有9000个页岩油项目，花旗银行和富国银行等主要银行以及美国当地银行已对这些业务进行了投资。去年，有42家此类公司破产，在低油价的情况下，预计会有更多公司遭受同样的命运。中小型页岩油公司的倒闭可能引发类似于2008年的金融危机，这是因为投资于这些公司的银行也可能最终破产。





目前，由于美国页岩油产量增加，美国是世界上最大的石油生产国。根据美国能源信息署的数据，美国去年生产了28亿桶页岩油，每天大约770万桶。在繁荣时期，许多页岩油生产商通过大幅举债增加产量。但是现在，他们受到极低油价的直接打击。如果这些公司出现破产，金融市场可能爆发危机。2008年，美国两家主要抵押贷款机构的倒闭导致了全球金融危机。油价暴跌对韩国经济也是个坏消息。





石化产品占韩国出口的很大一部分。韩国进口原油并将其加工成可销售的产品，例如航空燃油、汽油和沥青。中国和澳大利亚是韩国航空燃油的主要客户，但是国际航班数量的急剧减少也大幅降低了对航空燃油的需求，对韩国出口商造成了打击。韩国在进口原油时通常会签订为期两年或三年的合同。尽管油价下跌，但工厂却无法停止运营，因为一旦停产，再复产通常需要几个月的时间，而现在韩国还不能终止原油长期进口合同。在韩国经济中发挥关键作用的当地造船和近海工厂行业的需求也急剧下降。总之，这些行业处于非常困难的境地。





韩国的石油完全依赖进口。因此，油价下跌有一定的积极影响，但是整个行业都会感到压力。韩国第一大炼油厂第一季度的经营亏损估计超过27亿美元。航空、航运和运输行业的情况与之类似。在今年第一季度，全球船舶订单同比下降了70％以上。遭受直接打击的韩国造船业可能面临流动性危机。世界经济陷入困境，油价不太可能在短期内反弹。





3月下旬，石油输出国组织欧佩克决定每天减少近1000万桶的石油产量。但是市场对石油的需求每天已经减少了3000万桶，表明供应大幅过剩了2000万桶。尽管如此，最大的石油生产国美国仍未减产。相反，美国要求俄罗斯和沙特阿拉伯减产石油，但是两国尚未同意削减石油产量。沙特阿拉伯必须解决其13％的失业率，而石油和天然气出口占俄罗斯预算收入的40％。





在市场预测石油储量减少、石油储藏设施短缺、与伊朗有关的地缘政治风险升级以及美国放松疫情封锁措施的可能性之后，国际石油价格于4月22日再次攀升。在原油需求保持不变的情况下，由于石油生产国仍在向世界供应过多的石油，石油价格可能会进一步下跌。当然，如此急剧的油价下跌极为罕见。一旦新冠肺炎疫情得到缓解，经济活动逐步恢复，那么石油价格将会出现反弹，但在此之前，成功渡过眼下的危机非常重要。





韩国是全球第五大制造业经济体，仅次于中国、美国、德国和日本。韩国政府需要支持石化产品制造商，这是韩国的主要出口产业之一。由于暂时的流动性紧缩，工厂和小型企业已停止运营。政府应该帮助他们活下来，以便经济在复苏之后再次增长。在接下来的6个月中，韩国政府将为他们提供全面支持。韩国经济现在需要的是政府对公司和人员的财政支持。





4月22日，政府宣布了对当地炼油业减税的措施，石油化工行业迫切需要现金流支持。除此之外，政府还需要动员所有可能的紧急措施来缓解新冠肺炎疫情对石油价格暴跌的影响。