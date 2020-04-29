佳片回顾：我的野蛮女友(엽기적인 그녀)

导演：郭在容

编剧：郭在容/金浩植

领衔主演：全智贤/车太贤

类型：爱情/喜剧

片长：123分钟

上映时间：2001.07.21（韩国）

其它片名：我的淘气女友/野蛮女友/My Sassy Girl





剧情概要：





前半篇

夜里，Kyun-woo（车太贤饰）在站台等待回家的地铁时邂逅了“她”（全智贤饰），此时的“她”已喝得酩酊大醉，还险些跌下站台，幸得Kyun-woo一把拉回。随后Kyun-woo和“她”进入同一节车厢，目睹“她”吐的一位乘客却转身叫了自己“亲爱的”。无奈，Kyun-woo只好负责照顾醉倒的“她”。此后，两人也慢慢发展成为了恋人。相处之后，Kyun-woo发现外表柔美的“她”是一个爱对男友施暴的人。一场笑料百出却又不乏浪漫的恋爱就此展开。





后半篇

“她”之所以如此“暴力”，其实是受前一段恋情的打击。Kyun-woo在受虐中，却也越来越想要呵护女友。然而他内心也明白，“她”其实始终无法割舍前一段恋情。Kyun-woo决定分手，并将自己的真情实感写成信，装在“时间胶囊”中，埋在一棵树下。待到两年后“她”读到了这封信，所有和Kyun-woo一起快乐的日子均又出现在眼前……





幕后花絮：

《我的野蛮女友》上映后可谓开辟了韩国电影一片新天地，“暴力又强势”的女主形象在之前的电影作品中极为罕见。影片也成就了全智贤与车太贤两位演员。在《我的野蛮女友》上映两个月后公映的另一部人气电影《我的老婆是大佬》也同样是强势女性题材影片，从此，韩国影坛引领整个亚洲影坛，掀起了一股“野蛮”风。

《我的野蛮女友》前半部分剧情十分无厘头，让人毫无负担地捧腹大笑，然而随着故事发展，观众发现，每一格菲林记录下的爆笑其实都是女主悲伤过去的铺垫，以至于片尾处男主在介绍“女友使用指南”时的一番独白让无数观众留下了热泪，如此笑与泪的反差也让影片的内涵升华。





所获主要奖项：

第33届电影青龙奖 最佳新人男演员（车太贤，2001）

第39届电影大钟奖 最佳改编剧本（郭在容，2002）

第39届电影大钟奖 最佳女主角（全智贤，2002）

第22届香港电影金像奖 最佳亚洲电影（2003）

第28届报知映画赏 海外作品奖（2003）