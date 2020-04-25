韩国会通过第二轮追加预算案 将向所有国民发放灾难支援金

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30日，韩国国会全体会议通过了规模为12.2万亿韩元的第二轮追加预算案，本轮预算将用于向所有国民发放紧急灾难支援金。韩国政府计划在5月中旬前发放支援金。

朝野一致同意将灾难支援金发放对象从政府原方案规定的收入下游70%家庭扩大到所有家庭。追加预算规模也随之扩大，从政府方案的7.6万亿韩元增至12.2万亿韩元。

紧急灾难支援金的具体发放金额为1人家庭40万韩元、2人家庭60万韩元、3人家庭80万韩元、4人家庭100万韩元。领取人可在本人信用卡或现金卡、地区商品券、地方自治团体预付卡等领取方式中选一。韩国政府将于5月11日接受支援金网上申请，13日起开始发放，18日起接受线下申请。政府已保有账户信息的270万弱势阶层家庭则无需申请，5月4日即可通过账户收到现金。

灾难支援金的总财政费用为14.3万亿韩元，其中中央承担12.2万亿韩元、地方承担2.1万亿韩元。超出政府原方案的4.6万亿韩元将通过发行国债和调整支出来筹措，金额分别为3.4万亿韩元和1.2万亿韩元。支出调整内容包括受疫情影响减少的国内外活动费、削减部分基建执行费用、调整国防领域工程的时间、削减部分公务员收入等。

向所有国民发放灾难支援金是为了提振因新冠病毒疫情而陷入低迷的经济、减少损失。此前，政府已出台针对旅游航空业、制造出口企业、中小企业和个体工商户的大规模支援政策。本次灾难支援金旨在提振民生、刺激消费，使大中小企业和小微工商户都能受惠。

按照政府此前计划，支援金仅向收入下游70%的家庭发放。不过，围绕发放对象和划分标准的争议不断，对效果的质疑也持续升温。为此，有意见提出向全体国民发放后回收部分支援金的方案，但这同样引起了争议。最终，政府才敲定向全体国民发放、国民主动捐献的方案。不申请支援金的家庭将视作主动捐献，不予以发放支援金。

灾难支援金相当于向市场投放12.2万亿韩元的流动性，预计除了心理上的效果外，实际上对提振内需也将起到很大作用。不过也有意见担忧，支援金只会使财政稳健性恶化，提振消费的效果或将十分微弱。虽然低收入阶层可能使用支援金进行消费，但中产阶层会用于还贷或者储蓄，高收入阶层则无需支援金也能进行日常消费。预计财政稳健性的恶化将不可避免。两轮追加预算使得韩国财政赤字率上升1个百分点至4.5%，国家负债增至819万亿韩元。另外，目前已有意见提出编排第三轮追加预算案，财政稳健性持续恶化将在所难免。