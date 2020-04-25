《板门店宣言》两周年 文在寅提出南北一揽子合作方案

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本月27日是《板门店宣言》发表2周年，韩国总统文在寅当天在首席助理会议上讲话，提出包括应对新冠病毒疫情合作在内的南北交流合作方案。文在寅指出，新冠病毒疫情危机可能是南北合作的新机会，也是目前最紧急、最迫切的合作课题，将摸索最具现实性和实践性的南北合作之路。

文在寅指出，《板门店宣言》迟迟得不到履行并非因为双方的意愿不足，而是未能摆脱目前来自国际社会的制约。他还表示，即使在制约中，也应寻找道路，不断进行实践。作为在现实条件制约下最具可行性的合作课题，文在寅提出了新冠病毒疫情合作，并希望能够以此为契机扩大在各类疾病、灾害等领域的合作。即南北可先从新冠病毒疫情合作出发，逐步在家畜传染病、接壤地区灾难灾害、气候环境变化等方面展开共同应对，实现“生命共同体”的构建，在此基础上走向“和平共同体”。文在寅还提出了南北铁路连接、将非军事区打造为国际和平地带、南北联合挖掘遗骸、离散家属团聚等南北可联合推进的合作项目。

2018年4月27日，文在寅与北韩国务委员长金正恩在板门店举行首次南北首脑会谈并签署了《板门店宣言》。《板门店宣言》提出改善南北关系、缓解军事紧张、建立永久和平机制三个方面的13个项目，宣布韩半岛不会再有战争，重申了韩半岛无核化的共同目标。在改善南北关系方面，双方决定推动展开高级别会谈等各领域对话和谈判、设置开城南北联络事务所、展开各界多领域交流、举办离散家属团聚活动等。为缓解军事紧张，双方决定中止所有军事敌对行动、推动西海北方界线和平化、为交流合作提供军事保障并经常举办军事会谈。在建立永久和平机制方面，双方决定在2018年年内宣布战争结束，将停战协定转换为和平协定。双方还重申了通过完全的无核化实现无核韩半岛的共同目标，为此将召开南北美、南北美中会谈。

2017年北韩核危机曾一度形成一触即发的紧张局面，不过北韩参加平昌冬奥会促使这一局面转为对话局面，此后南北成功举行首脑会谈，并收获了《板门店宣言》这一成果。2018年6月12日，有史以来首次美北首脑会谈在新加坡举行，南北开始履行停止军事敌对行为等宣言内容。不过由于美北无核化工作会谈未能取得进展，2019年2月27日至28日在越南河内举行的第二次美北首脑会谈破裂，南北关系也随之陷入僵局。文在寅承担起“推动者”的角色，尝试通过改善南北关系建立“良性循环”结构，但也未能成功。不仅北韩未予以回应，还受到国际社会对北制裁的制约。分析指出，文在寅提出包括新冠病毒疫情合作在内的一揽子合作方案是为了打破目前的僵局，确保推动南北关系向前发展的力量，最终实现南北和平与经济合作。