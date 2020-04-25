韩国新冠疫情满百日 韩式抗疫获关注

本月28日是韩国自1月20日报告出现首例新冠病毒病例以来的第100天。韩国政府当天表示，疫情经历了国家危机状况阶段，目前已进入稳定局面，不过仍需保持警惕，切忌疏忽。





韩国单日新增确诊病例曾一度逼近1000例，不过目前维持在10例左右。韩国也因此成为防疫典范，获得了国际社会的关注。截至29日0时，韩国累计确诊病例10761例，死亡246人，正在接受隔离治疗的患者为1654人，解除隔离8922人，另有1600人在隔离，8300余人在接受检测。按照地区来划分，大邱累计确诊6800余例、庆北1300余例，两地合计占据累计确诊病例的76%以上，首尔和京畿道各为600余例，首都圈确诊病例超过1300例。自1月20日报告首个确诊病例后的约一个月内，疫情从表面上看似乎得到了控制，不过2月18日大邱报告第31例病例后，该地区的一家教会和庆北的一家医院出现了群聚性感染，新增确诊病例呈现爆发式增长。2月下旬到3月初，单日新增确诊病例达到数百例并一度超过900例，韩国也一度成为除中国以外确诊病例最多的国家。此后，新增病例的增长曲线逐渐平稳，3月中旬单日新增确诊病例跌至不足100例，目前维持在10例左右。





分析认为，韩国新冠病毒确诊病例的爆发式增多除了政府初期防疫效果有限以外，积极的检测也是原因之一。随着传染扩散，韩国大幅提升检测能力、展开积极应对。政府指出，韩国通过全球最为积极的检测，做到了尽早发现、尽早隔离并治疗，从最大程度上阻止了疫情在社区的扩散。韩国的新冠病毒检测机构从2月初的68家增至目前的117家，单日检测能力达到2.3万余次，截至本月27日，累计检测超过60万次。另外，韩国还采取了可降低感染风险的免下车检测、步行检测等创新性检测方式。在口罩供给问题上，韩国初期也曾因供给不足造成混乱，但在实行公共供给和按日限购措施后很快得到了解决。





韩国的抗疫英雄是在患者猛增的大邱和庆北地区投入治疗和防疫的医生、护士、应急人员等医疗人员和相关从业者、志愿者等。在100天内，韩国全国参与新冠病毒抗疫的医疗人员为3720人，其中3020人在大邱和庆北地区。此外，团结一致、认真履行疾病管理本部防疫方针的国民也起到了重要作用。政府将实现目前稳定局面的功劳归于医疗人员的奉献和国民的合作，并强调疫情仍未结束，应继续警惕，切忌疏忽。





随着疫情在美国、日本等全世界范围内大规模扩散，韩国的抗疫模式作为模范案例获得了关注，不少国家请求韩国传授经验，预计今后将成为国际标准。