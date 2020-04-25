《漫话国乐》 十二栏干 / 赤城歌 / 三山半落





说到景观，比起人工营造的，古人更偏爱原始的自然景观，所以凡是山清水秀的地方都会很容易看到楼阁或亭子（这两者合称为“楼亭”）。读书人喜欢在这里喝酒、品茶、作诗、画画儿或欣赏音乐等享受风流，于是古往今来，凡是以优美的风光著称的楼亭本身就是文学作品上好的题材。





今天首先给大家欣赏的是以江陵旅游景点镜浦台为题材创作的诗唱《十二栏干》。诗唱指以汉诗为歌词谱曲歌颂的国乐形式。《十二栏干》是朝鲜王朝高宗时期三陟府使沈英庆写的诗，诗中描写了镜浦台的春季风光，尤为美丽动人、栩栩如生。





《十二栏干》以“十二栏干碧玉台，大瀛春色镜中开”为开头，在这里，诗人以镜子比喻镜浦湖清涟的湖水。接下来的诗句：

“绿波淡淡无深浅，

白鸟双双自去来，

万里归仙云外笛，

东飞黄鹤知吾意，

湖上徘徊故不催。”

描述了书生登上镜浦台，边喝酒边欣赏周边的风光，自娱自乐的情景。

{音乐1：诗唱《十二栏干》 / 赵一夏}





镜浦台是江陵最具代表性的楼阁，在“关东八景”中首屈一指，又名“关东第一楼”。镜浦台的魅力在于与周边的自然和谐相映，在楼阁里放眼望去，可感受到无尽的喜悦。





镜浦台坐落于将镜浦湖尽收眼底的高处，而古人并不满足于此，在楼阁里可以俯瞰镜浦湖的一侧还抬高了一个台阶。到了绿意盎然的春日，登上镜浦台乘凉，仿佛身在世外桃源。





广寒楼是盘索里《春香歌》中具有重要意义的场所。鸟语花香的春日，整天在家里读书的李梦龙难得出门登上了广寒楼，正沉醉于欣赏眼下风光的时候，正巧看到了在远处荡秋千的春香。





广寒楼是朝鲜王朝初期的丞相黄喜被流放南原时建造的，后来在战役中烧毁，1638年重建时，在楼阁前还挖了池塘，并营造了名为“乌鹊桥”的石桥，这座桥出现在牛郎织女的传说故事中。相传七夕节，乌鸦与喜鹊相互连接，为牛郎与织女牵线搭桥，让两人得以在桥上重逢。





当时，李梦龙年仅16岁，正值青春年华，满腔热血的少年登上广寒楼看到乌鹊桥，不禁马上联想到牛郎织女的故事，还会心想自己也想找到像织女一样的缘分，这时在远处荡秋千的春香的身影刚好呈现在他的眼前，自然引起了少年的强烈兴趣。

{音乐2：盘索里《春香歌》中的“赤城歌” / 安淑善}





赤城是坐落于离南原不远的淳昌的山名，这座山的岩石带赤红色，从远处看，犹如一座围着矮墙的城廓，故名赤城山。当时，李梦龙登上广寒楼，放眼望去，赤城山映入眼帘，春风微微地吹拂着碧绿的水面，溪水在乌鹊桥下潺潺而流，这时他突然想到牛郎织女的故事，如果自己是牛郎，想必周围必有织女。





韩国国乐中也有关于中国著名楼阁凤凰台的音乐。凤凰台位于中国南京（金陵），与黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁一道被誉为中国四大名楼。





相传，中国大诗人李白有一次访问黄鹤楼，想留下一首脍炙人口的杰作。可当他登上黄鹤楼，发现崔颢已经写下了扬名天下的名诗《黄鹤楼》，李白对《黄鹤楼》赞叹不已，于是放弃了写诗。





后来，李白登上凤凰台写下了一首闻名遐迩的名诗《登金陵凤凰台》。也许是李白对自己的作品感到非常自豪，还留言让人们比较这首诗与崔颢的《黄鹤楼》。





《登金陵凤凰台》中：“三山半落青天外，二水中分白鹭洲”描写了高耸的三山有半截露出青天之外，白鹭洲把秦淮河流分割成两派支流。有趣的是，这两句诗句经常出现在国乐中，南道杂歌《三山半落》的曲名还干脆取自这首诗。

{音乐3：南道杂歌《三山半落》/ 曹顺爱、朴松熙、成昌顺、吴甲顺}