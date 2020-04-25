韩国政府决定修复东海北部线铁路

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适逢4月27日《板门店宣言》2周年，韩国总统文在寅对第一次南北韩首脑会谈进行回顾，并表示能与北韩展开的事业要从小事做起。作为现实可行的方案，文在寅总统首先提出新冠疫情南北韩防疫合作，然后提及南北韩铁路连接事业。





文在寅总统对两年前签署的《4.27板门店宣言》进行回顾，并强调当时有很多达成协议的事项。因此，新冠疫情逐渐平息后，韩国政府首先将推进重启南北韩离散家属团聚活动等人道主义事业。此外，文在寅总统还提出了南北韩铁路连接等共同推进的合作项目。特别值得一提的是，当天在江原道高城郡猪津车站举行了建设东海北部线铁路区段的纪念仪式。东海北部线铁路区段为江陵至猪津区段，由于该区段年久失修且位于韩国境内，因此韩国政府将事先修复这一区段，为今后连接南北韩东海线铁路做好准备。如果韩半岛东海线铁路得以连接，可从韩国直接通往欧洲大陆。今后虽然要克服诸多困难，但是韩国政府将一步一步地进行准备。





4月27日，韩国国土交通部和统一部在江原道猪津车站举行推进建设东海北部线铁路区段的纪念仪式，并计划在2021年年底以前开工。南北韩铁路连接事业将分别连接西部线和东部线。西部线叫京义线，将从韩国通过韩半岛军事分界线连接至北韩西北端平安北道新义州。东部线叫东海线，将从韩国通过韩半岛军事分界线连接至北韩东北端咸镜北道庆兴郡西水罗。计划于明年年底开工的东海北部线铁路区段为南江陵车站至猪津车站，长110.9公里。南江陵车站是江陵车站的前一站，而猪津车站紧邻韩半岛军事分界线。据悉，为修复该区段需要7到10年的时间，总工程费达2.3万亿至2.8万亿韩元，所需经费将由南北合作基金提供支援。此外，由于韩国政府免除该区段预备妥当性调查，可能在短时间内着手进行东海北部线铁路修复工程。





2018年4月27日，南北韩首脑通过《板门店宣言》就连接京义线、东海线铁路达成协议，同年12月在北韩开城板门站联合举行连接南北韩铁路的开工仪式。但是2019年2月在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后，北韩关闭南北韩对话窗口，铁路连接事业陷入停滞状态。过去两年来，南北韩铁路连接事业受美北关系影响而处于停滞状态。目前，美国仍对北韩实施高强度制裁，以迫使北韩弃核等了结无核化问题。由于美国在实现无核化以前不会松绑对北韩经济制裁，很多人对南北韩能否推进达成协议的合作事项心存质疑，因为考虑到韩美关系的特殊性，韩国政府难以自作主张积极推进南北韩合作事业。去年，韩国政府也曾试图推进南北韩铁路连接项目，但是未能如愿以偿。韩国外交部长官康京和表示，韩美两国已就此问题进行协调，美国政府的立场和韩国大致相同。因此，今后可谨慎推进南北韩铁路连接事业。





目前，美国和北韩的关系虽然陷入胶着状态，但是南北韩经济合作的火种仍未完全熄灭。因此，韩国政府决定修复东海北部线铁路区段，为构建“东亚铁路共同体”奠基铺路。2018年，韩国总统文在寅通过8.15光复节贺词提出“新经济合作”构想，并提议北韩、中国、俄罗斯、蒙古、日本、美国和韩国共同构建“东亚铁路共同体”。如果东海线铁路得以连接，不但能加强南北韩经济合作，还能提升国家物流竞争力。此外，在东海北部线铁路上连接原州-江陵线和预定于2027年开通的春川-束草线等构筑贯通首都圈和江原道的东西铁路网还能促进旅游业发展，如果与南北韩铁路乃至大陆铁路网连接，可将人员与货物从韩国釜山运往英国伦敦。南北韩铁路连接事业并非局限于韩半岛，可从韩国南端的釜山出发，经北韩和中国、俄罗斯驶向英国伦敦。这意味着还能从伦敦将人员和物资运往德国柏林、法国巴黎、意大利罗马等地。目前在韩国，由航空和海运扮演这一角色，但是大家都知道运费比陆运高很多。今天，韩国和世界上几乎所有的国家进行贸易往来，并进入贸易大国行列。今后若能通过陆路运输人员和物资，也就是除美洲和大洋洲外通过欧亚铁路等将人员和物资运往国外，将可大幅降低物流费用，并获得数十万亿至数百万亿韩元的经济效益。





在此背景下，韩国公营铁路公司韩国铁道公社为纪念政府宣布东海北部线铁路区段开工而推出的“名誉乘车券”成为人们热议的话题。该乘车券作为南北韩铁路连接通车后可使用的火车票，正式名称为“推进东海北部线纪念乘车券”，列车从韩国江陵出发经猪津和北韩元山，最终目的地为德国柏林，票价为61万5427韩元。以路程计算，江陵至柏林的火车票大约需要120万韩元左右，但是韩国铁道公社推出了深具意义的五折特价车票。从韩国乘火车前往欧洲的票价最近引起人们的热议。为什么定为61万5427韩元呢？其原因在于今年是《6.15南北韩共同宣言》20周年，也是《4.27板门店宣言》2周年。因此，将6.15和4.27连起来，定为61万5427韩元，这具有非常重要的历史意义。

南北韩铁路能否连接起来可以说取决于北韩的态度。去年2月在越南河内举行的第二次美北首脑会谈破裂后，北韩不断发起武力挑衅，并猛烈抨击韩国政府，因此不知北韩是否会给予正面回应。但是从经济层面来看，北韩将难以放弃南北韩铁路连接事业。南北韩铁路连接后，北韩将成为最大受惠者。但是北韩要做出一项重大决定，那就是要走向改革开放和市场经济，这对北韩来说并非易事。尽管如此，由于南北韩铁路连接后能给北韩带来极大的经济利益，北韩也有意推进这一事业。平昌冬奥会时，北韩劳动党中央委员会副部长金与正以金正恩委员长特使身份访问韩国，并在前往平昌的路上对她乘坐的韩国高铁表示莫大关心。4.27板门店南北韩首脑会谈时，北韩国务委员会委员长金正恩也对韩国铁路现代化表示关心。因此，北韩可能恳切盼望南北韩在铁路领域进行合作。总之，北韩希望与韩国进行经济合作，并将南北韩铁路对接及现代化改造项目放在首位。





韩国总统文在寅表示，促进南北韩合作不能一味等待条件变好，应该寻求最现实可行的南北韩合作方案。因此，我们期待韩国政府推进的南北韩铁路连接事业今后能够开启南北韩共同繁荣的新篇章。