ⓒ YONHAP News

今年4月30日是纪念佛祖释迦牟尼诞生的农历四月初八“佛诞节”。每到佛诞节这一天，首尔曹溪寺等韩国各地的寺庙都举行盛大而又隆重的庆祝法会。据悉，北韩没有宗教信仰自由，但是在全国各地建有寺庙，并在佛诞节等佛教节日举行法会等纪念活动。





在韩国，佛诞节是法定节假日。北韩与韩国不同，未将佛诞节设为法定节假日，但是举行法会等庆祝活动。北韩的佛教活动可说是始于1988年5月在妙香山普贤寺举行的佛诞节法会。北韩从1988年开始每年都举行佛诞节、涅槃节、成道节这三大佛教纪念活动。北韩虽然在佛诞节举行纪念法会，但是未将其设为法定节假日，而且只限少数佛教徒参加法会。特别值得一提的是，有资格参加佛教活动的少数佛教徒都是北韩当局指派的人，活动本质也不同于韩国。韩国佛教徒都是自发性地前往寺庙上香拜佛许愿，但是北韩为进行南北韩交流等对外宗教交流，装模作样地举行宗教活动，并以此宣传北韩是保障宗教信仰自由的国家等，积极促进与世界各国各地区佛教界的交流。





从表面上看，北韩有佛教信徒，宗派皆为曹溪宗。2018年，韩国“北韩人权情报中心”以13349名脱北居民为对象，就“在北韩能否自由展开宗教活动”进行了调查。其结果，99.6%的人回答称在北韩不能自由展开宗教活动，甚至有人称在北韩展开宗教活动会受到处罚。北韩《宪法》第五章第68条规定，公民有宗教信仰的自由。该权利以允许建造宗教设施、举行宗教仪式等来保障，但不得利用宗教引进外来势力或破坏国家社会秩序。但实际上，北韩是没有宗教信仰自由的国家，并因封闭而受到国际社会的批评。因此，北韩为对外树立正常国家的形象和表现北韩是有宗教信仰自由的国家而成立“朝鲜佛教徒联盟”、“基督教联盟”等宗教团体。但是在北韩从事宗教活动的人大都是北韩当局指定的人，并将其当作自己的职业。也就是说，北韩虽然举行宗教活动，但是将宗教活动的重点放在维护其政权体制稳定和对外宣传北韩是保障宗教信仰自由的国家上。





由此看来，北韩的和尚可说是劳动党选派的“宗教工人”。北韩为进行对外宗教交流而在金日成综合大学开设宗教学系，培养宗教人才。特别值得一提的是，北韩的和尚不跟韩国一样剃度出家，常住寺内。他们每天早上穿西服和皮鞋到庙里去上班，并在庙里换上僧服，打扮成和尚。此外，北韩的和尚大都结婚成家，几乎没有独自出家修行的和尚。韩国人可能不会将北韩的和尚称为僧人，因为他们看起来像似寺庙管理人。外国佛教使节团或外国佛教徒访问寺庙的时候，北韩的和尚身穿黑色僧袍，肩披红色袈裟出面迎接，在庙里举行大型活动的时候也是如此，但是活动的形式和韩国有所不同。北韩的和尚在举行法会的时候都不上香。此外，北韩的和尚虽然身穿僧服，但是要执行劳动党赋予他们的任务，这是与韩国和尚最大的不同之处。





韩国战争结束后，由于北韩严厉打压宗教，和尚人数随之逐年减少。韩半岛分裂前，北韩的和尚人数超过700人，但是分裂后至2014年减少至300多人。寺庙也是如此。据悉，1945年8.15解放前，北韩地区有9个本寺、403个寺庙，但是现在只剩下60多个寺庙。2009年，大韩佛教振兴院发行了名为《北韩寺庙》的书籍。书上记载，北韩境内有和尚与信徒的佛寺约有64座。其中，平壤有5座，开城4座，平安北道19座，平安南道3座，慈江道2座，黄海北道4座，黄海南道6座，两江道1座，咸镜南道7座，咸镜北道4座，江原道9座。著名的寺庙有妙香山普贤寺、大城山广法寺、金刚山表训寺、黄海道慈惠寺、正方山成佛寺等。





北韩的寺庙数量虽然急剧减少，但是北韩也在有体系地维修和修复佛门古寺。1956年维修金刚山表训寺和正方山成佛寺，1961年修复受灾严重的黄海道慈惠寺，80年代后在北韩全境开展古寺保存事业。那么，北韩为何致力于保存佛门古寺呢？首先，北韩在保存历史文化遗产的层面维修和修复佛门古寺。北韩不是在金日成综合大学内开设了宗教学系吗？其实，培养宗教人才的宗教学系本来隶属于哲学学院，但是在金日成综合大学隶属于历史学院。将宗教学系纳入历史学院，意味着北韩要借助宗教的特征对当时的历史进行考察与研究，并通过考证强调其政权的正统性，维护其体制稳定。第二，北韩不是被称为独裁国家吗？因此，北韩将宗教用于与外界交流的窗口，并通过这一窗口宣传北韩是保障宗教信仰自由的正常国家。此外，北韩为进行南北韩交流和获得国际社会的援助也要利用这一窗口。





如此这般，北韩将宗教用于维护体制和对外宣传的手段，维修和修复寺庙也只是装模做样地保存文化遗产和开发旅游景点而已。总之，北韩的佛教可以说徒有其名。因为北韩只有寺庙建筑，没有剃度出家常住寺内的和尚，也没有虔诚的佛教徒。因此，我们期待北韩能够切实保障宗教信仰自由，让北韩居民信仰自己希望信仰的宗教。