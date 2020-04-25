NCT DREAM新专辑《Reload》发行 “NCT DREAM THE STAGE”中首秀

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NCT DREAM于4月29日发行全新专辑《Reload》回归，主打歌《Ridin'》首秀通过“NCT DREAM THE STAGE”为歌迷呈现。

新专辑主打歌《Ridin'》是一首节奏快且强的Urban Trap风格的歌曲，深沉的Base音色的融入，也为歌曲增添了强烈的感染力。新歌的舞蹈编排也充满了速度感和爆发力，听来让人热血沸腾。

值得一提的是，NCT DREAM再次与上一张作品中《STRONGER》的编舞Quick Style合作，同时参与舞蹈编排的还有为EXO《Power》编舞的Vinh Nguyen，因此激发出NCT DREAM独有的嘻哈swag及力量感十足的魅力。

此次回归，NCT DREAM选择线上平台最先公开了新歌的现场表演。歌迷通过NCT DREAM的YouTube及NAVER TV频道中的“NCT DREAM THE STAGE”，不仅第一时间欣赏到新歌现场舞台，还看到了不同成员的solo版本、新专辑制作花絮，并和成员进行了在线交流。

目前，NCT DREAM已经全面启动新一轮回归宣传活动。