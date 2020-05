OH MY GIRL发行新专辑《NONSTOP》心动回归 登顶音源榜单

ⓒ OHMYGIRL.COM

OH MY GIRL于4月27日发行第7张EP《NONSTOP》时隔8个月再次回归,这也是继去年10月参加明星竞演节目《QUEENDOM》之后首次发行新专辑。当时节目中获得两次冠军的OH MY GIRL,此次回归也大获全胜。

新专辑延续了OH MY GIRL活泼爽朗的风格。整张专辑的关键词是“心动”,将女孩子在友情和爱情之间徘徊的心理比喻成来到了桌游中的无人岛。主打歌MV中也用一个可以变大变小的熊玩偶,比喻内心世界的起伏。成员金美贤介绍说:“熊玩偶是有所指代的,代表了男生朋友的行动突然让自己感到心动时的复杂心情。后来熊玩偶变得像高楼一样大,也说明心动的程度很深。”

主打歌《Nonstop(有点心动)》是一首节奏欢快的舞曲,融入了快节奏的Base以及充满活力的电音,再加上OH MY GIRL甜蜜、活泼的演唱,让整首歌曲都散发着少女心动的感觉。成员金美贤参与了填词。

OH MY GIRL表示:“这次回归正如主打歌题目一样,让人心动。”新歌发行后的成绩也证明,确实也让歌迷心动。《Nonstop》发行后第2天上午登顶Melon、Genie、Bugs等国内3个音源网站实时排行榜,而这也是OH MY GIRL时隔多时再次成为音源榜冠军。成员们在得知新歌成为冠军后也难掩兴奋地表示:“这就好像是一个奖,是对我们7个人这5年来齐心努力的奖赏。真的没有想到会有这么多人喜爱《Nonstop》这首歌,甚至没敢期待。非常非常感谢大家,我们也会更加努力,回报大家以更大的幸福。”