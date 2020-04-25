Apink《Dumhdurum》横扫音源榜+打歌节目冠军 开启第二巅峰

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出道近10年的女团Apink凭借4月13日发行的新专辑《LOOK》再次向大众展现了其音乐实力及人气。Apink在4月第4周《人气歌谣》节目中斩获打歌冠军，并以此佳绩结束了新专辑的打歌活动。

Apink此次回归在音源、唱片、YouTube、音乐节目等所有方面的成绩都达到了又一巅峰，成功开启了音乐旅程中的第2个全盛期。

Apink第9张EP《LOOK》在发行后5小时，主打歌《Dumhdurum》便登顶Melon、Bugs、Genie、SORIBADA、NAVER Music等5个国内主要音源榜单，直至如今在各排行榜中依旧保持在TOP10之中。

此外，此次打歌活动虽不算长，但也将《音乐银行》、《Show！音乐中心》、《人气歌谣》等国内所有6档打歌节目的冠军揽入怀中，成就打歌节目大满贯。

Apink此次专辑发行当天，便在HANTEO等唱片销售平台成为日销量冠军，同时，主打歌《Dumhdurum》的MV也在YouTube中上线14天后逼近2000万点击量，成为历来作品中点击量上升最快的一首。

出道近10年的Apink，起初引领了韩流女团的“清纯风”，随后通过《1点都没有》、《%%（Eung Eung）》以及此次新歌《Dumhdurum》等作品大胆转型并获成功，成为目前韩流女团的代表。