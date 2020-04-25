防弹少年团V宅家音乐Battle 感性十足引爆社交网络

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防弹少年团成员 V（金泰亨）“宅家挑战”后继续挑战“宅房间挑战”，一时间成为社交网络热门。

V近日在防弹少年团官方推特账号中上传了视频，并写道：“宅房间挑战。随便哼哼旋律把它变成歌曲吧。完全不成文的英文歌词。”视频中出镜的是V和音乐人好友NIve。

视频中，V将自己的原创音乐哼唱出来，房间昏暗的照明以及NIve的吉他演奏，再加上V感性十足的嗓音，仿佛是一部青春音乐电影中的一个片段。视频上传的时间又在安静的凌晨，与V深沉的歌喉相得益彰。

V上传的视频也成为全球A.R.M.Y“宅生活”中的一份惊喜礼物。视频上传仅1小时便超过了120万点击量。同时V的本名“泰亨”也成为了推特热搜词。

而V很快又上传了第2条视频。在名为“A.R.M.Y也和朋友来一场即食作曲Battle”的视频中，V和好友NIve改为你一句我一句的对唱，尽显两人的音乐共鸣及深厚友情。

早前V也曾响应保持“社交距离”运动，以在家里电视机前演唱的方式，参与了网络中的“宅家挑战”。当时的推特内容也被韩国文化体育观光部转发，成为热门话题。