导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：曲欢（韩中文化友好协会会长）





新冠疫情袭击全球，作为世界上最早爆发疫情的两个国家，韩国一直都十分重视与中国之间的疫情抗击交流。欣闻中国著名病毒专家钟南山和韩国著名专家还就疫情抗击问题展开了视频会。本期节目有请参与此次活动的韩中文化友好协会会长曲欢为我们介绍一下相关情况。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

曲：大家好，我是曲欢。目前担任韩中文化友好协会会长职务。我们协会是隶属于韩国政府机构文化体育观光部的社团法人，至今已经建立了18年了。一直致力于增强韩中两国人民之间的交流与友好合作。

南：那么你们这个协会建立的背景是什么呢？

曲：建立背景很单纯，因为20年前我当时接触到的韩国人对中国了解太少了，我感觉他们就像是盲人摸象，去过沿海等大城市的韩国人说：中国太富有了！而相反去过一些发展比较偏远地区的韩国人就说：中国太落后了！总之，我就觉得必须得有人出来帮助这些韩国人比较正确地去了解真正的中国，因为只有这样，我们两国才能称得上是真正的邻居。于是就召集了周边一些政界、学界的韩国人和机构，一起办起了这个协会，由我来任会长。一晃18年就过去了！回想这些年，韩国人对中国、中国人对韩国认识上的变化，真是不敢同日而语啊！









南：近日来，全世界的话题都是新冠病毒疫情，疫情对你们协会的工作有哪些影响呢？

曲：影响很大。我们原本设计了很多非常好的活动，就在本月底本来也准备举办大型韩中文化活动，因为疫情的关系现在都不能进行了，有的延期，有的不得不取消。

南：前不久看到了中国抗疫专家钟南山先生跟韩国著名专家国立首尔大学医院的李钟求进行了有关抗击疫情方面的交流，是吗？你怎么看待这件事情呢？

曲：这个视频会的意义很大，是韩中抗击疫情的一个很重要的活动。视频会上双方都对对方国家的疫情抗击成果和所付出的努力表示赞同和赞赏，大家可以在网上搜得到这个视频会议的，当时双方都有翻译也有字幕，可以参考。

南：在直播中，我们也听到您分享了在这次疫情中的的一些感受。能不能简单给我们分享一下作为民间交流代言人，在这次抗击疫情的过程中您的交流经历呢？

曲：这次疫情一开始我们就行动起来了。首先在中国疫情暴发的时候，我们马上从韩国筹备了大批的口罩和医疗物资，支援中国的东北、江南和大西北地区。当时很多中间商都前来韩国抢购口罩，首先我们作为非盈利机构，从资金上就和这些大款们没法比。此外，抢购口罩的条件也很恶劣，当时正值1、2月份严冬韩国最冷的时候，我们的韩国员工为了去工厂抢购口罩冻得连说话也很困难，他们的嘴都冻僵了！而且，韩国疫情突然暴发，我们要运往中国的口罩在机场被告知“政府禁止口罩外流”了，后来就发生了本来说好要援助的中国地方政府机构让我们把口罩捐献给韩国的地方政府，然后韩国地方政府听说这是捐献给中国的，于是又不肯接受。这种一罩难求的情况下，双方不是抢而是互相推让的行为让我们深受感动。真的是患难见真情！