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“生用可养阴清热，熟用可温中健脾”，刚刚说的就是我们家中常备的蜂蜜的食用方法和疗效，您用对了吗？蜂蜜是大自然赋予我们的美味，堪称日常生活中的“平价保健品”，但是对于蜂蜜水应该怎么喝的问题，大家也有不少疑惑。而且，不同的蜂蜜种类有不同的功效，今天我们就介绍下黑龙江省刘畅听友提供的内容，说说蜂蜜该怎么吃、怎么选。

蜂蜜本是平性，但生用、熟用药性截然不同。所谓生用就是用冷开水冲服，这样的蜂蜜水有养阴清热的功效，适合阴虚燥热的人食用。另外，凉开水冲泡的蜂蜜可润肺止咳，尤其对缓解燥咳颇有疗效。而且生用才可润肠通便，尤其是对阴虚便秘有较好的缓解作用。

而熟用就是用温开水冲服，这样的蜂蜜具有益气补中的功效，适合气虚者食用。不过，大家需要注意的是，熟用蜂蜜虽然可以温中健脾，但仅适宜脾胃虚寒且胃酸不多者食用。如若本身患有酸相关性疾病，如消化性溃疡病、糜烂性胃炎、胃食管返流病等疾病，吃了蜂蜜反而更加胃痛、反酸、烧心了。这是因为蜂蜜太甜了，而过甜的食物会影响胃的泌酸功能与运动功能，一定要留神。

另外，市面上蜂蜜种类繁多，随蜜源植物种类不同，蜂蜜的属性与功效也会有所差异，下面我们就给大家介绍下常见的蜂蜜。首先，槐花蜜性凉，有清热解毒、凉血止血的功效，适宜大肠燥热、有痔疮出血者。而枸杞蜜性平，有补肾益精、养肝明目的功效，适宜肝肾阴虚者。枇杷蜜则性凉，有滋阴清热、润肺止咳的功效，适宜燥热咳嗽者。龙眼蜜呢性温，有健脾养心、补血安神的功效，适宜心脾血虚者。荔枝蜜性温，有补脾益肝、缓中止痛的功效，适宜体质虚寒者。枣花蜜性温，有安神、补血的功效，适宜中老年妇女、儿童和体弱者。荆条蜜性平，有发汗散热、散寒清目的功效，适合气血不足、伤风头痛、目赤、失眠者，以及脑力劳动者和学生。油菜花蜜性温，有清热润燥、舒张血管、行血破气、消肿散结、和血补身的功效，常用于肝胆系统病变患者及脾胃虚弱者。桂花蜜则有“金芙蓉”的美誉，是爱美女士的首选，润肤、养颜效果比较好。

但不少商家利用大众对蜂蜜了解不足，在蜂蜜中加入很多白糖和水来充数，不仅起不到保健作用，还会伤害身体，所以再给大家介绍下蜂蜜的分辨方法。一，切勿买太过廉价的蜜。蜂蜜产出过程十分复杂，产出周期较长，这注定了蜂蜜不是廉价产品。二，闻味道。纯正的花蜜开盖后会闻到花香，但是普通掺假的蜂蜜打开盖子是闻不到任何味道的。三，看结晶。一般掺假蜂蜜的结晶比较密，拿筷子戳的话，比较不容易戳下去，而且结晶拿在手里有砂砾感，不易揉碎；而纯花蜜的结晶很软，筷子一戳就可以戳到底，结晶拿在手里也很松软，一捏就碎。





（文中窍门来自刘*听友）