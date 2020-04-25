韩国地震灾害防御体系

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地震是对人类生存安全危害最大的自然灾害之一。韩国虽然与日本、中国等国相比，地震发生频率较低，可自古以来，也有造成伤亡的大大小小的地震发生在韩半岛。据统计，韩国自1978年监测地震以来，截至2016年末，一共发生了1450多次地震，尤其是自1998年-2011年期间，年均发生44次地震。2016年9月，在南部的庆州发生了自有监测以来韩国规模最大的里氏5.8级地震，造成110多人受伤，传统房屋倒塌、国家级文物等很多文物受损，震惊了韩国社会。不仅如此，庆州一带随后还发生了640多次余震。





迄今，韩国在防灾减灾工作方面都有大量投入，并建立了国际水平的地震灾害防御与应对体系。首先，韩国制定了《地震·火山灾害对策法》、《灾害与安全管理基本法》等灾害应对法律体系。如今，全韩国各地共有264个地震监测站，向气象厅传送测震记录。而且韩国以郁陵岛的波浪计、国立海洋调查院的验潮站以及沿岸防灾监测系统有效地监测海啸，以铁原等地的空中音波监测站监测人工地震，并与日本、中国等国共享测震信息与资料。





行政安全部作为国家防灾机构，如果发生地震等灾害，下属机构中央灾难安全对策本部将立刻投入运行，根据灾害的类型，启动不同的灾害应对机制。232个市郡区等全国行政区都具备灾难应对体系，通过监视器实时认知地震、海啸、飓风、山崩、火灾等灾害情况，并通过气象厅的防灾预警预报机制发布地震与海啸预警或警报，向民众提供地震发生时间、地点与地震规模等详细的信息。另外，通过国家防灾网国家灾难安全网，人们可以查询紧急避难处、防震行动守则等信息。不仅如此，韩国还具有消防、军警与医疗机构组成的较为完善的灾害救援体系。政府也提供资金、物资帮助，减免税收等等。另外，根据新修订的《建筑法》，自2017年起，凡是16层以上或建筑面积超过5000平米的建筑必须公布其抗震能力，且抗震设计义务对象从之前的3层以上建筑扩大至2层以上建筑。