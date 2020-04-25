身临其境的“英语教室”——韩国“MARVRUS”公司

ⓒ MARVRUS

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“MARVRUS”公司，这是一家教育技术公司，该公司凭借其创新的VR和AI技术开拓了教育领域的新视野。VR和AI技术分别代表虚拟现实和人工智能。让我们与公司首席执行官林世罗（音译：임세라）女士一道聊一聊他们公司。





韩国“MARVRUS”公司是韩国第一家基于VR技术的语言学习模拟程序，这个程序名为“SPEAKIT”。一直对教育感兴趣的林世罗女士进入延世大学后创建了一个教学志愿者俱乐部。毕业后，她成立了一个非营利组织，以支持柬埔寨的学生。她运营这个小组两年的时间，她希望寻找到一个更有效的方式为更多人提供优质的教育。她决定开办自己的公司。为了赚钱，她在一家私立学习机构教英语课程。在这个过程中，她意识到开发教育内容的必要性，可以通过这种方式缩小贫富家庭学生之间以及不同地区之间的教育差距。韩国“MARVRUS”公司的开发团队成员通力合作创建了“SPEAKIT”程序，这是一个基于VR技术的英语学习应用程序。





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学习外语的最好方法是去一个使用这个语言的国家，并与当地人打交道。但是，就时间和金钱而言，并不是每个人都能负担得起如此高昂的费用。“SPEAKIT”通过基于VR技术创建逼真的内容解决了这个问题。“SPEAKIT”提供超过100集内容，包括通过VR进行移民、购物和在商务会议上进行对话。观看“SPEAKIT”360度VR视频时，用户很快就会身临其境到纽约、伦敦、洛杉矶和悉尼等外国城市，体验那里的真实生活。“SPEAKIT”的视频中有90％以上是在韩国境外拍摄的，视频中出现的人都是说英语的人。与现有的学习计划相比，它的效果好三倍以上，而沉浸感则高出五倍。事实上，“SPEAKIT”不仅提供“体验感”，它使用语音识别技术来分析用户以前的对话。基于用户数据，VR工具做出不同的响应，并向使用AI技术的学习者提供更具个性化的反馈。韩国“MARVRUS”公司的优势在于这种激动人心的AI技术。





韩国“MARVRUS”公司的AI技术可以搜集用户的情感数据，并实时提供反馈，以便用户可以学习英语会话中完美的发音。通过对各种情况的模拟演示，他们还可以克服英语口语的恐惧。使用VR技术和AI技术，使用这款教育工具的用户可以随时随地学习英语，感觉就像在国外一样。很难想象，这个有用且创新的应用正引起韩国国内外电信运营商的高度关注。





韩国“MARVRUS”公司使用新兴技术创造了逼真的教育内容，并在以混合现实、超级连接和AI为特征的5G时代大放异彩。它引起了世界各地，包括中国、日本、东南亚、中东和欧洲电信公司的特别关注。韩国“MARVRUS”公司已经在中国和日本建立了分公司。今年，它计划在更多国家推出其用于语言学习的模拟程序，但这仅仅是个开始。





非接触式服务已在持续发生的新冠肺炎疫情中得到广泛使用，这为韩国“MARVRUS”公司的未来业务开启了无限空间。韩国“MARVRUS”公司在虚拟教育中被称为“迪士尼”，它为未来的教育指明了新的方向。