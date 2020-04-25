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韩国消费者信心正从新冠肺炎疫情中复苏。本月初，韩国迎来了小长假，韩国政府向全国所有家庭提供的援助资金，同时第三次追加的预算计划给企业复兴带来了希望。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊韩国国内消费复苏新迹象。





4月中旬开始，韩国新冠肺炎疫情病例数开始显著减少。尽管仍然实施保持社会距离政策，但越来越多的人开始外出购物，大幅刺激国内消费。3月份，主要百货商店的销售额暴跌，最坏的情况是与去年同期相比下降了38％。但是从4月1日到20日，销售量仅同比下降了5％至6％，这表明下降速度明显放缓。从4月下旬到5月上旬的长假期间，全国度假区的平均预订量已上升到80％。经济似乎迅速恢复正常，增加了国内消费恢复的预期。





韩国人正在享受所谓的“黄金周假期”，黄金周假期始于4月30日的佛诞节开始，包括5月1日劳动节，5月5日儿童节以及中间的一个周末。在长假期间，航班和住宿的预订量急剧增加。金浦国际机场再次迎来了大量旅客。假期期间，预计将有近18万游客参观济州南部的度假海岛。显然，被压抑的消费需求正实现爆炸式增长。同样，在中国也出现了一波“报复性消费”。





人们在困难时期可能会减少消费。但是，当情况好转时，他们往往会花掉自己的积蓄，以得到应有的补偿。这种现象被称为补偿性消费，在中国被称为“报复性消费”。例如，中国广州一家奢侈品商店一天之内就创造了270万美元的销售额。另外，中国广东省有288套住宅在7分钟内被抢购一空，而14套单套总价660万美元的高级联排别墅在8秒内被抢购一空。许多人希望中国的补偿性消费将拉动世界其他地区的消费。





在中国，新冠肺炎疫情从三月份开始迅速减轻，中国政府减轻了隔离措施，许多餐馆和商店恢复了营业。一些行业的消费增长在1月和2月的隔离期内被迫抑制，但这并不意味着消费已进入上升趋势。由于新冠肺炎疫情蔓延，中国经济在一段时间内停滞不前，这导致家庭收入大幅下降。这样一来，许多中国人不愿意花钱。韩国面临着类似的情况，韩国国内消费正处于复苏阶段，但消费者信心仍然不足。





根据韩国银行的数据，韩国4月份的综合消费者信心指数为70.8，低于100，这意味着大多数人对经济持负面见解。在全球金融危机之后，这一指数在2008年12月份跌至67.7。现在，韩国消费者对经济的预期几乎和12年前一样悲观。现在，我们讨论了一些积极的迹象，例如补偿性消费，但现在就认为消费已经好转还为时过早。





在长期的新冠肺炎疫情中，韩国消费者预期已降至2008年全球金融危机的水平。在衡量消费者对其未来经济状况的预期上，消费、就业和收入等子指数中，我们看到了类似的结果。为了减轻公众对新冠肺炎疫情所带来经济影响的担忧，政府将向所有公民提供援助资金。





就像鞭打奔跑的马一样，预计紧急援助资金将对国内消费起到推动作用。最初，政府决定向收入在整体收入70％以下的民众发放救济金，但是现在援助范围已经扩大到每个家庭。如果将这笔资金在短期内，6月份或者7月份集中消费，那么经济最多可以增长0.36个百分点。预计第二季度也将在一定程度上缓解新冠肺炎疫情所带来的经济影响，这也是受灾最严重的时期。





韩国国会预算办公室预计，政府最初的预算案为7.6万亿韩元，今年经济增长率有望提高0.114个百分点，但是国会已经通过了第二项追加预算案，总额为12.2万亿韩元，用于向全国所有家庭提供紧急资金。如果大量资金在短期内投放市场，预计今年韩国经济增长率将提高0.1至0.36个百分点。韩国京畿道已经向每个居民分配了10万韩元援助资金。自援助措施实施以来，韩国经营业主销售额比上个月增长了56％。但是，政府认为第二笔追加预算不足以实现经济复苏。4月28日，韩国总统文在寅将新冠肺炎疫情描述为一场“经济战争”，并提出了第三项追加预算案的必要性。





第三项追加预算案将侧重于就业。第三项追加预算的一部分将用于保持某些职业群体的工作，包括自由职业者。另外，政府将通过发行政府债券等方式来建立一个320亿美元的基金，以帮助七个主要行业的就业。第一项追加预算主要用于协助小微企业，而第二项追加预算则是向人们提供救灾资金。而第三项追加预算是为了稳定就业。第三项追加预算案将在6月份或7月份获得议会批准，以便接下来迅速执行预算。





为了应对新冠肺炎疫情给经济带来的经济空前影响，政府在一年中发起了三项追加预算，总额超过50万亿韩元，有望超过2009年的追加预算。此次选民投票率很高，韩国民众也没有在4月15日大选中感染新冠病毒。政府建议公众在5月初的长假期间严格遵守防疫措施。未来，韩国政府应适时执行第二项和第三项追加预算，以提振疲软的国内消费。