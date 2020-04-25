韩国的老故事 - 大豆红豆传

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5月家庭月特别节目——韩国的老故事

第一部 大豆红豆传





很久很久以前，一个名叫崔万春的人和他的夫人曹氏因为一直没有子嗣而满心忧虑。他们寻遍名山盛寺，四处拜佛，最后终于如愿以偿，有了一个可爱的女儿。 夫妻俩给女儿取名“大豆”，将她视为掌上明珠。不幸的是，曹氏在大豆女还没满百天的时候就去世了。大豆女十四岁那年，父亲再婚，娶了裴氏进门。









“哎呀，您看看，我不过是让她洗个碗而已，她就耍性子把碗碟摔了一地。”

“母亲，不是这样的……”

“您看看，我说一句，她就能回十句……”

“不是告诉你要像对待亲生母亲那样对待继母吗？怎么能跟大人顶嘴！”





“아이고, 설거지 좀 시켰더니 그게 싫어서 그릇을 내동이 쳐 깨버렸네”

“어머니. 그게 아니라...”

“저.. 저 것 좀 보세요. 내가 한 마디하면 열마디로 대들어요”

“새어머니를 친어머니처럼 모시라고 했잖니~ 어른한테 꼬박꼬박 말대꾸를 하다니 원~”









大豆女的父亲对继母的话偏听偏信，可怜的大豆女不得不忍气吞声地承担起了所有的家务。









“大豆女啊，不要哭~~”

“您……您是谁”

“好了好了，不要哭了。你肚子一定饿了吧，先吃点水果吧！”

“谢谢，谢谢了”

“大豆女，上天知道你是个善良的好孩子。给你这把铁锄头，用它去锄地吧！”

“谢谢您了。”

“我要把这些水果带回家，跟红豆女一起吃。我先去先锄地吧！”





“콩쥐야~ 울지마라”

“누..누구세요”

“자, 그만 울고 배가 고플테니 여기 이 과일부터 먹도록 해라.”

“고맙습니다~고맙습니다”

“콩쥐 네가 얼마나 착한지는 하늘에서도 잘 알고 있단다.

자 여기 이 쇠호미로 밭을 매도록 하거라”

“고맙습니다”

‘과일은 집에 가서 팥쥐랑 나눠먹고, 밭부터 매야겠다~









接着大豆女去给水缸挑水。 但是，不管她多么努力地挑水倒进缸里，水缸还是不满。





“大豆女~大豆女~”

“嗯，蟾蜍你有什么事吗？”

“那个水缸缸底破了一个洞，所以不管你多努力挑水，水都会从那个洞里流出去。”

“那可怎么办？装不满水缸我就不能去外婆家啊……”

“别担心，我去水缸底下把那个洞堵上，你快去挑水吧！”

“真的太谢谢你了！”





“콩쥐야~콩쥐야~”

“어 두꺼비 니가 왠 일이니?”

“그 독은 밑에 구멍이 뜷려있어.

그래서 너가 아무리 열심히 물을 채워도 그 구멍으로 물이 빠져나가는거야”

“그럼 어떻하지? 독에 물을 채우지 못하면 외갓집엘 못가는데...”

“너무 걱정마. 내가 독 아래서 구멍을 막아줄테니까 어서 물을 길어와”

“정말~ 고맙다”