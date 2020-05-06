佳片回顾：假如爱有天意(클래식)

导演：郭在容

编剧：郭在容

领衔主演：孙艺珍/曹承佑/赵寅成

类型：爱情

片长：132分钟

上映时间：2003.01.30（韩国）

其它片名：不可不信缘/缘起不灭/爱有天意/The Classic





剧情概要：

无数次的偶然，让看似无期的爱情悄悄降临……

大学校友智慧（孙艺珍饰）和好友秀景同时暗恋表演系前辈尚民（赵寅成饰）。大大咧咧的秀景让智慧为自己代写情书，智慧不得已答应，以秀景的名义将自己内心对尚民的真情实感写在一封封的情书中。而尚民和秀景也因为这一封封情书开始交往，这也让智慧十分难过且为难，于是决定远离尚民，但却又因为各种偶发情况，不得不与尚民继续联系。





很久以前，爱情已经开始……

智慧的爸爸早逝，一直和妈妈珠希一起生活。珠希外出旅行时，智慧替妈妈打扫房间，意外发现了妈妈的秘密箱子。好奇的智慧打开箱子，发现原来妈妈一直珍藏着自己初恋的回忆，同时也慢慢了解妈妈当年如同浪漫的古典音乐般的初恋故事。





侧耳倾听他们遗憾却美好的爱情！！

1968年夏天，放暑假的俊河来到农村叔叔家，偶遇了年轻的珠希（孙艺珍饰），并对她一见钟情。俊河提议珠希一起去自己知道的一处“鬼屋”探险，珠希也欣然答应。没想到两人游玩后准备回家前下起了大雨，使得两人被困小岛，很晚才回到家。珠希家向来家教森严，因为晚归而被痛责，并被立即送回了城里。珠希和俊河没来得及道别，便匆匆分离。

开学后，朋友泰秀（李基宇饰）拜托俊河帮自己写情书，俊河看到收信人的名字竟是珠希而十分吃惊，但又迫于无奈，并未向泰秀透露自己和珠希相识的事实，就这样阴差阳错地以泰秀的名义向珠希表达着真实的爱意。





命中注定的另一段缘分

智慧感慨着自己与妈妈如此惊人的相似经历，这也让自己重新考虑起和尚民的关系。面对已经成为朋友男友的尚民，智慧是否会选择放弃呢？





幕后花絮：

《假如爱有天意》是郭在容导演执导的又一经典作品。该片在《我的野蛮女友》2年后上映。由于《我的野蛮女友》题材、故事新颖，创造了极佳的口碑，因此《假如爱有天意》上映前，观众也都十分好奇电影是怎样的故事。《假如爱有天意》在题材上并没有太大亮点，甚至有些俗套，但孙艺珍分饰的母女两条故事分线的叙述手法为影片增添了可看性。

《假如爱有天意》是孙艺珍出道初期的作品，也是她演艺生涯中第一次演技大突破，要一人分饰不同年代、不同成长背景的两个角色。虽然当年有影评认为她演技略显青涩，但对于出道时间不长的孙艺珍来说，也是一次弥足珍贵的演技锻炼机会。





所获主要奖项：

第40届电影大钟奖 最佳新人女演员/最具人气明星奖（孙艺珍，2003）

第24届电影青龙奖 最具人气明星奖（孙艺珍，2003）

第39届百想艺术大赏 最佳新人女演员（孙艺珍，2003）

第2届大韩民国电影大赏 最佳电影音乐（2003）