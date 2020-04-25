《漫话国乐》 倡夫打令 / 父母之恩 / 盲人父亲跟邻里讨奶





韩国也有“远亲不如近邻”的说法。在古代农业社会，很多人围绕着“生活共同体”村庄生活。每逢佳节，整个村子的人会聚在一起玩掷柶 游戏、摔跤等传统游戏，共度愉快的时光。不仅如此，有人家遇到婚丧喜庆，还会邀请父老乡亲等邻居参加，并用精心调制的美食接待。这时候，一定会有一两位父老乡亲喝了一两碗马格利酒后心血来潮，拉直嗓门唱起歌来。全泰龙名唱演唱的《倡夫打令》令人不由得联想到上述情景，在村庄的活动中即兴唱歌助兴的老爷爷的歌声亲切又温馨。





全泰龙名唱本来是奚琴演奏家，通常为巫术拉琴。以前，每当巫术结束后，参加巫术的人会继续聚在一起唱歌玩乐。有一次，有人请全泰龙唱歌，未料在场的人都沉醉在他的歌声里。由此，全泰龙名唱的唱功得到认可，一传十十传百，后来还有机会登台献歌。全泰龙名唱的部分录音资料也被保留了下来。而说到《倡夫打令》，很多人都会联想到全泰龙名唱。

{音乐1：京畿民谣《倡夫打令》 / 全泰龙}





在首尔与京畿地区流传下来的巫术中有一段迎接倡夫神的环节，《倡夫打令》本来是在这一环节表演的巫乐。倡夫指巫术仪式中演奏乐器的乐师，后人相信实力出众的乐师去世后会成为倡夫神保佑乐师，因此巫婆尤为看重这一环节，为了好好接待倡夫神，无论是仪式表演，还是美食招待，都会下很大的功夫。后来随着《倡夫打令》在民间广为流传，艺人们也时兴演唱这首歌。在民间艺人的努力下，《倡夫打令》得以更加洗练地传承下来，成为最具代表性的京畿民谣。





全泰龙名唱演唱的《倡夫打令》虽然听不出专业艺人娴熟的技巧，可唱得舒服又自然，轻松且欢快，因而深得人们的喜爱。





5月8日即将迎来韩国的父母节，所以今天特地安排了让大家回顾父母之恩的音乐。





京畿民谣《回心曲》本来是佛教仪式中表演的音乐。在寺院举行仪式时，僧人通常献唱佛教音乐“梵呗”，其歌词不是汉字就是梵语，一般人很难理解，所以当仪式接近尾声时，为了帮助众生理解，僧人会再以韩国语翻唱，叫作《和请》，又名《回心曲》。





《回心曲》由唱功不俗的僧人表演，歌词也触动人心，因此后来民间艺人也拿来翻唱，成为广为流传的京畿民谣。





《回心曲》描写生老病死、人生苦短，死后的审判极其恐怖，嘱咐众生生前努力积德行善。其中，自出生到成长部分的歌词取自佛经《父母恩重难报经》，说的是父母的无私奉献与养育之恩：骨骼受之父亲，肌肤受之母亲，在胎里6个月才有了肉体，10个月后才出生人间，母亲怀胎守护我，还临产受苦。夏天怕我受热，冬天怕我受冷，回干就湿，咽苦吐甘，日夜睡眠不足，父母的养育之恩比山高、比海深。

{音乐2：京畿民谣《回心曲》中的“父母之恩” / 金英姙 }





盘索里《沈清歌》则有一段描写伟大的父爱，盲人父亲辛辛苦苦养育沈清的故事。沈清的母亲生下女儿后，因后遗症不幸过世，盲人丈夫不知道太太咽气了，还去药店抓药，实在令人担心。





把太太埋葬后回了家，眼看女儿肚子饿了哇哇哭，盲人父亲哄着孩子说道：“哎，这孩子多没福气啊，生下来就失去了母亲”，说着伤心地跟女儿一起痛哭一场。第二天，父亲抱着女儿去村里的水井旁，为的是跟妇女们讨奶。当时，人人都过得很辛苦，妇女大都缺奶，连自己的孩子也很难喂饱，可妇女们还是非常同情沈清父女的处境，都乐意给沈清喂奶，这样，沈清在父亲的精心呵护与邻里的爱心下长大成人。有人说，养育一个孩子需要整个村庄的协助，可在沈清那个时代，整个村庄齐心协力帮助贫困户养育孩子并不是什么了不起，而是理所当然的事情。

{音乐3：盘索里《沈清歌》中的“盲人父亲跟邻里讨奶”/ 成昌顺 }