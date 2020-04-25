北韩国务委员会委员长金正恩时隔20天公开亮相

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最近盛传健康状态出现异常的北韩国务委员会委员长金正恩时隔20天再度出现在公开场合。





5月2日，朝鲜中央电视台报道称，金正恩委员长1日出席平安南道顺川磷肥厂竣工仪式，并面露灿烂笑容，亲自剪彩。同金正恩委员长一道隐匿踪迹的胞妹、北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正和内阁总理金才龙等高层官员也随同金正恩委员长出席当天的顺川磷肥厂竣工仪式。





金正恩委员长可说是为炫耀其健在而露面的。由于20天未在公开场合露面，外界盛传其健康状态出现异常。过去，金正恩委员长也曾长时间没有在公开场合露面而引发诸多猜测，但是每次都豁然露面显示其健在。在顺川磷肥厂竣工仪式上，金正恩委员长虽然面露笑容，但是给人以特意做作、不太自然的感觉，因此金正恩委员长的健康状况可能并不十分良好。





今年4月15日，北韩国务委员会委员长金正恩在其执政后首次未参加“太阳节”参谒活动而引发对其健康状况的猜测。美国有线电视新闻网报道金正恩委员长的健康状态出现异常后，人们对金正恩委员长的健康状况心存质疑。在韩国第21届国会议员选举中以未来韩国党比例代表当选国会议员的脱北居民池成浩则表示，他99%确信金正恩委员长已经身亡。但是韩国政府表示，没有发现北韩内部有异常动静，否定金正恩委员长健康出现异常的说法。





有关于此，外界夸大了不明确的情报。北韩是封闭的社会，我们很难确认北韩内部发生何种情况，过段时间北韩媒体进行报道后才能知晓。由于金正恩委员长此次长时间没有公开露面，外媒才会作出如此猜测。但是在没有确切情报的情况下，不可擅作主张，发出错误信息，因此韩国国防部等情报当局不得不对金正恩委员长健康出现异常的猜测持慎重态度。韩国政府具有打探北韩情报的多种渠道，并随时与美国情报当局共享通过卫星和侦察机等获取的北韩情报。





北韩国务委员会委员长金正恩重启公开活动的场所也引人关注。金正恩委员长时隔20天亮相的场所是他今年首次进行现场指导的顺川磷肥厂。此前，北韩通过劳动党全体会议宣布开展“正面突破”，因此金正恩委员长出席顺川磷肥厂竣工仪式，展现出北韩务必实现自力更生的强烈意志。当天是5.1劳动节，在北韩，劳动节是非常重要的节日。北韩作为社会主义国家，每年都在劳动节举行盛大的庆祝活动。此外，北韩国务委员会委员长金正恩也将借此机会塑造关注民生、民情的亲民领导人形象。在前不久举行的最高人民会议上，北韩强调自力更生，试图以此突破当前的难关。今年1月底，北韩为防止新冠病毒流入而关闭与中国接壤的边境，经济陷入严重困难，因此北韩不得不强调自力更生，正面突破。在此情况下，北韩国务委员会委员长金正恩出席顺川磷肥厂竣工仪式可以说具有相当重要的意义。





由于北韩国务委员会委员长金正恩公开露面，其健康异常的说法得到平息，但是很多人对金正恩委员长的健康状况心存质疑。因此，金正恩委员长的健康真出现异常时，将由谁顶替他的位置也引人关心。有关于此，之前报道金正恩委员长健康状态出现异常的美国有线电视新闻网报道称，北韩劳动党中央委员会第一副部长、金正恩委员长的胞妹金与正有可能成为北韩下一任最高领导人。韩国国会立法调查处在上月29日发布的《北韩劳动党政治局会议和第14届最高人民会议第3次会议的分析与启示》报告中表示，不排除金与正的地位与角色扩大至北韩政权接班人的情况。最高领导人患上疾病，北韩最顶级的医疗队伍肯定会尽全力加以治疗。金正恩委员长也有可能和英国首相、加拿大总统夫人一样被病毒感染，而且与其身高相比，体重过重，存在健康问题。因此，金正恩委员长考虑自身健康，像似开展“兄妹搭档统治”，如果他卧病在床，将由其胞妹金与正替代进行统治。据悉，北韩此次人事调整由金与正负责进行，以应对今后可能发生的状况变化。由此看来，金与正成为北韩政权接班人的可能性很大。





北韩国务委员会委员长金正恩出现在公开场合后，美国总统特朗普表示很高兴再次看到健康的金正恩，并提及有可能与金正恩委员长举行对话。分析认为，由于特朗普总统对金正恩委员长的健在作出正面反应，两位首脑有可能通过“自上而下”的沟通，为重启美北无核化协商铺平道路，但不知近期内能否付诸实现。简单地说，特朗普总统有可能急欲同金正恩委员长举行对话。由于特朗普总统未能有效应对新冠肺炎疫情，美国境内的确诊病例急剧增加，死于新冠肺炎的人数居世界首位，这对特朗普总统竞选连任造成相当的负面影响。因此，特朗普总统有必要寻求新的突破，与金正恩委员长举行对话是其中之一。如果特朗普总统妥善应对北韩核问题，有可能获得美国国内媒体的支持，为其竞选连任营造良好氛围。说不定特朗普总统和金正恩委员长有可能通电话相互问好。





北韩国务委员会委员长金正恩公开露面的第二天，在韩半岛军事分界线发生了枪击事件。5月3日上午，北韩军向江原道非军事区地带的韩国军最前方监视哨所发射数枚枪弹，韩国军立即进行回击。韩国方面虽然没有人员伤亡，但这是南北韩签署《9.19军事协议》后，北韩军首次违反协议向韩国哨所发射枪弹，因此韩国军方正对北韩军发射枪弹的原由进行综合分析。问题是北韩是否蓄意对韩国发起挑衅。目前，联合国军司令部正对此进行调查，韩国军方也在确认事实真相。韩国军方初步认为，北韩蓄意挑衅的可能性并不大。过去，北韩通过发射导弹等发射体的方式发起挑衅，但是此次仅发射数枚枪弹，因此美国国务卿蓬佩奥表示，这是偶发性枪击事件。也就是说，如果为炫耀金正恩委员长健在而发起挑衅，北韩至少会发射短程弹道导弹。





时隔20天在公开场合亮相的北韩国务委员会委员长金正恩今后有可能专注于经济和民生问题。金正恩过去也曾在长时间隐匿踪迹后，视察了养鱼场、鞋厂这些经济民生项目。于北韩国务委员会委员长金正恩通过一系列经济改革措施致力于搞活经济，因此北韩是否会对韩国政府提出的南北韩合作构想作出正面回应，再次引发关注。最近，韩国政府决定修复东海北部线区段铁路，为今后南北韩铁路对接进行准备，并计划推进韩国公民赴北韩个人游，因此我们希望北韩先从不受联合国安理会制裁的项目开始进行南北韩合作。