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最近为预防新冠肺炎而实行保持社会距离措施后，人们尽量避免外出，利用外卖送餐应用程序和手机购物的人大幅增加。那么，北韩的情况如何呢？





北韩居民的网上购物最近以大城市为中心呈现出向地方扩散之势。以首都平壤为例，很多年轻人和家庭主妇上网购物。北韩国务委员会委员长金正恩执政后强调先进化、全球化，并积极推进智能工厂、无人工厂。特别值得一提的是，金正恩委员长还指示有关当局让北韩居民也能用电脑和手机等电子设备在网上购买商品，并将购买的商品配送到居民的家里。





电子商务作为一种以信息网络技术为手段，以商品交易为中心的商务活动，在世界范围获得快速发展。北韩将购物网站称为“电子商业服务系统”或“电子商店”，通过该网站，消费者不必出门也能购买所需的商品。北韩最早的购物网站叫“玉流”。“玉流”网站的出现意味着北韩的信息技术和金融系统相结合。2015年4月，北韩官方通讯社朝中社介绍称，由中央行政机关“北韩人民服务总局”主管的“玉流”电子商业服务系统开始运营。该系统覆盖北韩国内商业、餐饮业以及大众消费品生产单位，提供各种北韩本土企业生产的产品，并列有闻名遐迩的“玉流馆”平壤冷面。





“玉流”是让消费者通过北韩内联网购买商品的购物网站。用户可用电脑和手机等电子设备在网上购买服装、箱包、鞋子、医药、化妆品、食品等生活用品和迎日餐厅、海棠花馆等北韩名牌餐厅推出的饮食。但是除了使用智能手机的年轻人和关心电子商务的北韩居民以外，大都难以上网购物。有关于此，北韩官方通讯社朝中社援引人民服务总局一名科员的话报道称，“玉流”网站可供客户直接联系相关生产单位，从而方便购买价廉物美的产品。同时，它将促进生产单位积极开展降低成本和价格的竞争。这名科员还说，运行电子商业服务体系目前还只是开始，而申请加入的单位和用户在不断增加。但是有人认为这是北韩为防止外汇损失专门销售本国商品，以维护国家利益为目的推出的购物网站。





“玉流”诞生后，北韩兴起网购热，在线购物网站不断出新，2015年10月类似于韩国“公开市场”、被称为“北韩版亚马逊”的“万物商”购物网站正式开通上线，并推出多种金融及电子结算服务。据悉，以2018年4月为基准，登记在“万物商”购物网站销售的商品达39000多件，如服装、鞋子、家庭用品、电气电子制品、食品饮料、化妆品、保健医疗用品等多种多样的商品，300多家企业通过该网站开展电子商务活动。“万物商”网站称，目前已构筑具备电子结算系统和物流系统的电商服务系统，不限时间和场所都能享受电商服务，并将商品配送到全国各地。此外，还向用户提供经济常识等经济信息。截至目前，加入“万物商”购物网站的一般消费者超过数万人，一天平均有6万多人利用该网站。





2011年年底金正恩体制成立后，北韩将无线通信和运输服务结合起来，正式提供商品配送服务，以个人名义登记的卡车、小型货车和出租车扮演连接销售者和消费者的“服务车”角色。车主向有关当局缴纳登记费，并以每月缴付部分收入为条件运营“服务车”。21世纪10年代后，“服务车”开始提供物流配送服务。车主通过智能手机确认消费者购买何种商品和是否支付货款后，将商品送到指定场所。如果在停车场取货，车主事先告知消费者商品何时运抵停车场，消费者在车辆抵达时间前往停车场取货即可。由于车主或司机要随时同销售者和消费者进行联系，必须知道他们的电话号码。配送费按件计酬，一件在15000至17000北韩圆之间，需要小心处理的要支付2万北韩圆。





过去几年来，北韩的电子商务实现快速发展，但也面临诸多挑战。因为“玉流”等购物网站的服务对象侧重于平壤等大城市，难以向全国各地提供服务。此外，北韩居民为在网上购物，必须开设银行账户，而且要有相当多的存款和收入。据悉，北韩居民为利用电子商业服务系统，必须向商业银行支付一定的费用，并在账户里存入一笔钱，因此利用该系统的人大都是政府官员和从事贸易活动的人，对一般居民来说是水中月、镜中花。此外，在网站上购买商品还要支付配送费，少量购买很不合算。因此，大都由批发商购买后，加上利润转卖给平壤等大城市的零售商。





尽管如此，过去几年来北韩的电子商务呈蓬勃发展之势，因此今后将给北韩居民的生活带来何种变化，格外引人关注。