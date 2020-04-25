韩中少儿同讲中国故事

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：高洁(韩中子女教育协会会长)





在韩国生活着不少华人，有的是华人夫妻组成的家庭，有的是韩中跨国夫妻的家庭，这些家庭的子女如何让他们不忘记自己的中国根呢？有请韩中子女教育协会负责人高洁为我们介绍一下近来她们着手举办“讲中华故事”活动的情况。









南： 高老师，您好！ 请你先自我介绍一下，好吗？

高：大家好！我是高洁老师，我是北京人，2004年来韩国定居，在国立首尔大学国际大学院学习了三年，然后做了家庭主妇三年。来韩国以前，在北京的重点中学工作了十多年，现在国际学校工作。到现在为止，已经从事中小学教育及管理工作20多年了。

南：能首先给我们介绍一下你们中韩子女教育协会是一个什么样的组织吗？

高：中韩子女教育协会是非营利社团。目前，协会的双语宝贝群有在韩华人家长700多人。自1992年中韩两国建交以来，两国关系更是渐趋深入，在韩华人人数逐年增长，2016年在韩国居住的中国人超过100万人。5-19岁人口超过6万人。他们未来的教育、成长，不仅是父母的期望，也是中韩社会的共同期望。中韩子女教育协会致力于在韩中国人子女教育事业的发展。协会的目标和任务就是呼吁并请求中国政府以及韩国政府、教育机构，还有社会各界，能够重视并关注新一代在韩华人子女的中文教育问题，包括中韩家庭子女和中国家庭子女。作为中韩子女教育协会现任会长，感觉身上的担子也很重，只要遇到华人家长，大家都会谈到中文学习中国学校的话题。









南：近来因为疫情的关系，对你们有什么影响吗？

高：由于新冠肺炎疫情，韩国中小学停课，我们周末的中国文化课程以及相关的文化活动也一直停办。2020年上半年课程报名已经结束，有约200名学生报名参加我们的中文、民族乐器、快板以及合唱等课程。看目前疫情发展形势，估计上半年将全部停办所有的活动了。

南：疫情让忙忙碌碌的世界嘎然而止，但是孩子们的成长却是马不停蹄，一定让你们这些妈妈们很着急吧？因为毕竟孩子们对文化和语言的吸收是有时期限制的，错过了就很难了，对吧？

高：南老师说的没错，去年一年的努力，孩子们好不容易对中国文化学习有了极高的兴趣，如果停滞下去，必然会受到一定影响。所以我们为了做到停课不停学，积极与中国华文教育基金会申请了三大网络免费课程，有《中文》动漫课堂成语故事以及实景课堂等。

南：你们近期都做了哪些努力呢？听说你们要举办儿童故事大赛是吗？

高：我们的免费网课已经开始两个月了，为了鼓励学生们学以致用，加强对成语、寓言、诗词、故事等理解能力，提高中文表达能力，弘扬中国文化，加强中韩两国儿童友谊，中韩子女教育协会与首尔中国文化中心特举办视频形式的第一届中韩儿童创意故事大会。

南：那你们期待获得哪些效果呢？这一次你们还把韩国的小朋友们也加进去了是吗？为什么呢？

高：搞这个活动，孩子们除了要主动学习中国的文化故事以外，还需要对故事的内容有充分的理解后，运用各种有创意的方式表达出来，比如故事内容创新；表演背景、服装、道具有新意；视频制作有新意，可以制作动画、图片、手偶表演，多人分角色表演等不同形式。我们觉得这个活动也是要加强中韩儿童的交流，从而增进中韩友好，所以对国籍没有限制。









南：家长和学生如何参加你们的活动呢？

高：我们有两个微信群，一般会在群里发布关于文化教室和文化体验等活动的相关信息。也有公众号（韩华菁菁乐园）和instagram （账号是akcce201810），也欢迎大家给我们发邮件电子邮件进行咨询。邮件地址是akcce201810@gmail.com

南：你们今后还有哪些计划和目标呢？

高：今年的目标首先把下半年的周末文化课程办起来。每个周日有民族乐器学习，包括琵琶、二胡和葫芦丝，也有合唱团活动，不同级别中文课程以及相关文化课程。我们的小星星华语合唱团去年曾经参加了中国使馆举办的在韩华人华侨中秋节和新春联欢会，中韩友好歌咏比赛、首尔中国日等活动。希望今年继续参加各种活动。第二，暑假组织学生参与中国侨联举办的“亲情中华-为你讲故事”网上夏令营活动。原本是中国寻根之旅夏令营，由于新冠肺炎改为网上夏令营。最后，就是继续举办第三届中韩青少年才艺表演大会。这个活动目的不是比赛，而是给孩子们一个展示中国文化的舞台，孩子们通过平时的学习积累到这个舞台上进行展示，不但可以给家长们汇报学习成果，而且还可以与其他小朋友进行交流切磋，让更多的中韩青少年了解中国文化，从而使中国文化可以得到传承和发扬。(图片来自嘉宾)