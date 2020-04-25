韩国职棒联赛开幕 收获全球关注

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在全球大部分体育赛事因新冠病毒疫情而中断的情况下，韩国职业棒球联赛新赛季于5日开幕，这对全世界的体育迷们来说无异于久旱逢甘霖。美国ESPN、日本SPOZONE等媒体首次对当天在全韩国5个球场进行的开幕赛进行直播，外媒记者也纷纷在现场积极报道。





韩国职棒是由10支球队参加的单一联盟，一般在3月下旬开幕，秋季进行季后赛，通过7战4胜制决出总冠军。2020年韩国职棒联赛原本定于3月28日开幕，但受疫情影响被推迟。





开幕赛以无观众的形式举行，且发生了大大小小的曲折。大邱、水原的比赛因下雨被推迟30多分钟，光州的比赛则因赛场附近发生火灾一度暂停。尽管如此，选手们的表现依然激情洋溢，球迷们也在网上展开了花式加油。5场开幕赛共出现10次本垒打，还出现了联赛有史以来外籍投手在开幕赛上的首次完封胜，刺激华丽的比赛让球迷们时隔许久收获满足。由于无法在现场观赛，开幕赛的收视率创下历史新高。三大地面波电视台和体育有线频道的平均收视率为1.47%，总共有216万人收看。另外，网络收视率也较去年增长了4倍。





美国和日本对2020韩国职棒联赛开幕赛进行现场直播，获得了全球体育界的关注。目前，所有体育赛事因新冠病毒疫情中断，体育迷们极为渴望观看实时体育赛事。体育最为迷人之处在于无法预测结果的意外性，因此无论是多么著名的比赛，结果已见分晓的赛事都无法让观众体验到实时赛事所展现的体育最为核心的魅力。此前台湾职棒联赛虽然于全球最早开幕，但所获关注不及韩国职棒。尽管韩国职棒并非全球最著名的联赛，但是水平极高，小规模的比赛也能让观众感受到不同于美国职棒大联盟的魅力。





体育界成功克服疫情也是备受关注的焦点。各国媒体纷纷聚焦报道韩国职棒联赛开幕是韩国成功抗疫的成果，这将为其它国家联赛开幕提供参照。





美国、日本等地的职业棒球和欧洲的足球联赛等全球主要体育赛事预计在未来较长一段时间内都无法开幕，奥运会等大型体育赛事也被延期，因此韩国职棒联赛预计将成为全球体育迷们唯一的慰藉。





韩国职棒联赛主席郑云灿表示，联赛开幕是医疗人员的奉献和国民协助的成果，将尽心尽意带来精彩、高水平的比赛。另外，韩国中央灾难安全对策本部表示，今后将根据疫情情况考虑阶段性开放观众入场。