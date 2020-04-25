金正恩亮相磷肥厂竣工仪式 打破健康异常传闻

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随着北韩国务委员长金正恩5月1日亮相磷肥工厂竣工仪式，围绕其健康状况的种种传闻归于平息。金正恩自4月11日起整整20天没有出现在公开场合，外界对其健康状况的猜测逐渐升温，病危、事故、死亡等种种说法甚嚣尘上。





尽管这类说法被证明为不属实，但也具备充分的理由令外界相信其真实性。金正恩于4月11日主持劳动党政治局会议后再未在公开场合亮相，其中最具决定性的事件是他未在4月15日太阳节参谒锦绣山太阳宫。太阳节是金正恩祖父金日成的生日，锦绣山太阳宫是保存金日成遗体的场所。这是金正恩执政后首次未参谒太阳宫，可以说极不寻常。金正恩执政的合理性来源于金日成在北韩的绝对权威，也正是因此，金正恩执政后首次公开亮相时，从着装到发型都极力模仿金日成的风格。最早提出金正恩健康状况有异的是韩国北韩事务专业媒体《Daily NK》。该媒体援引北韩内部消息人士的话报道称，金正恩于4月12日在平安北道妙香山的香山诊疗所接受了心血管手术并在当地治疗，因此未能参谒太阳宫。该报道起初并未引发关注，然而第二天CNN报道称，美国政府收到金正恩手术后陷入危重状态的情报并密切关注。此后，关于金正恩健康状态异常的说法骤增，韩国、美国等地出现大量猜测性报道，成为全球关注的焦点。韩国政府始终表示，北韩内部无异常动向，对此类说法予以了否认，然而这并未能平息外界的怀疑。尤其是美国总统特朗普称知道金正恩的情况，但无法公开，愈发激起了外界对金正恩健康状况的好奇。此后，美国著名政治家、韩国脱北者背景的国会议员当选人等被认为熟悉北韩问题的人士甚至表示基本确信金正恩已死亡，使得金正恩的死亡传闻一度成为既定事实，外界还推测金正恩妹妹金与正将成为接班人。





不过随着金正恩5月1日亮相平安南道顺天磷肥工厂竣工仪式，相关说法也归于平息。在公开的视频中，金正恩不仅正常行走，还能够吸烟，打破了其健康状况异常的猜测。受此事件影响，不少知名人士、媒体、尤其是网络媒体被批判任意散播谣言。分析还指出，应再度审视北韩体制的封闭性。





据了解，金正恩因肥胖和暴饮暴食等习惯，健康存在不少问题，此前他也被拍摄到无法正常行走的状态，因此关于其健康异常的说法具备一定的根据。另外，金正恩的健康问题不仅对维系北韩体制有重要意义，也是南北对话、美北对话的核心变数。